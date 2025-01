Mark Zuckerberg muda diretrizes da Meta e permite que usuários associem pautas LGBT a doenças mentais

Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, empresa que engloba Facebook, Instagram, Threads, modificou as diretrizes de comunidade nesta quarta-feira (8) e agora será permitido que usuários façam postagens associando a comunidade LGBT a doenças mentais. A justificativa é que os "debates são considerados amplamente culturais e políticos".

Conforme a empresa, serão permitidas "acusações de anormalidade mental relacionadas a gênero ou orientação sexual, especialmente quando discutidas no contexto de debates religiosos ou políticos [...]".

Pessoas gays, bissexuais e trans, por exemplo, poderão ser associadas a transtornos mentais.

"Nós permitimos alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual, dado o discurso político e religioso sobre transgenerismo e homossexualidade", diz parte das novas orientações.

O direto de assuntos globais da Meta, Joel Kaplan, afirmou que a empresa está se “livrando de uma série de restrições sobre tópicos como imigração, gênero e identidade de gênero".

Veja também Mundo Países da UE reagem às ameaças de ação militar de Trump para tomar controle da Groenlândia Mundo Brasileira morre na Holanda ao cair do quarto andar de prédio Mundo Fernanda Torres compartilha registro de incêndio em Los Angeles feito em quarto de hotel

Érika Hilton aciona a ONU

A deputada federal Érika Hilton (Psol) pediu que as Organizações da Nação Unidas (ONU) abrisse uma investigação sobre a novas diretrizes da Meta.

"As mudanças de política por grandes corporações como a Meta continuam a colocar em risco as vidas de indivíduos LGBTQIA+", descreve um trecho do documento.

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) também protocolou uma ação, mas direcionada ao Ministério Público Federal (MPF). "O estado brasileiro precisa dar respostas contundentes a essa situação! Inadmissível que isso ocorra quando temos leis que nos protegem!", disse a organização em publicação nas redes sociais.