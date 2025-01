Após Meta encerrar checagem de fatos, Moraes diz que redes sociais só continuarão no Brasil se respeitarem a legislação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que as redes sociais só continuarão a operar no Brasil se respeitarem a legislação brasileira. O magistrado falou sobre o assunto durante um evento do STF que marcou os dois anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, nesta quarta-feira (8).

“Independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das big techs", afirmou Moraes. "Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso STF, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terra sem lei”, argumentou.

A declaração do ministro ocorre um dia após o anúncio de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, de que irá encerrar o programa de checagem de fatos no Facebook e fazer uma "aliança" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Não posso falar pelo resto do mundo, mas pelo Brasil tenho absoluta certeza e convicção que o STF não vai permitir que as redes continuem sendo instrumentalizadas, dolosa ou culposamente, ou somente visando o lucro, para ampliar discursos de ódio", afirmou.

Veja também PontoPoder Lula sanciona com vetos lei que reconhece barracas da Praia do Futuro como patrimônio cultural do Brasil PontoPoder Governo do Ceará monitora 10 pessoas acusadas de envolvimento no ‘8 de Janeiro’ em Brasília, dois anos após episódio

O Supremo começou a julgar no ano passado dois processos que discutem a responsabilidade das redes sociais por conteúdos de terceiros. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro André Mendonça e deve ser retomado no início de 2025.

Moraes atribuiu às redes sociais a "verdadeira causa" dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. "A grande causa de tudo isso não foi debelada, não foi nem regulamentada", disse o ministro.

Na visão do ministro, a regulamentação das redes é o maior desafio da atualidade. "É esse hoje o desafio no Brasil e no mundo, de não permitir que as big techs, com seus dirigentes irresponsáveis, por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, de regulamentar e responsabilizar", defendeu Moraes.

Fim do sistema de checagem

Na terça-feira (7), a Meta anunciou o fim do programa de verificação de fatos. A plataforma irá utilizar as "notas de comunidade", que é um recurso parecido com o que já vem sendo utilizado no X, do Elon Musk.

Em publicação no Instagram, Zuckerberg declarou que iria se "livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por Notas da Comunidade, semelhantes ao X, começando nos EUA".

"Isso significa que identificaremos menos conteúdos problemáticos, mas também reduziremos a remoção acidental de postagens e contas de pessoas inocentes", acrescentou o CEO da Meta. A medida tem como objetivo eliminar "restrições" e permitir mais liberdade de expressão.

Reação do governo federal

Em resposta, o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo, João Brant, criticou o anúncio de Mark Zuckerberg. O gestor destacou que o CEO faz referência ao STF em sua fala e está desafiando a lei com as novas medidas. Para ele, a Meta vai dar "total peso à liberdade de expressão individual", deixando de "proteger direitos individuais e coletivos".

"O anúncio feito hoje por Mark Zuckerberg antecipa o início do governo Trump e explicita aliança da Meta com o governo dos EUA para enfrentar União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online (na visão dele, os que promovem censura)". João Brant Secretário da Secom

Para Brant, a declaração de Zuckerberg é "fortíssima". "(Ele) se refere ao STF como corte secreta, ataca os checadores de fatos (dizendo que eles mais destruíram do que construíram confiança) e questiona o viés da própria equipe de trust and safety da Meta - para fugir da lei da Califórnia", declara.