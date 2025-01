Com viagens de Elmano, Jade e Fernando Santana, presidente do TJCE assume Governo do Ceará nesta sexta (10)

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides Moraes, irá assumir interinamente a cadeira de chefe do Governo do Ceará nesta sexta-feira (10).

A assunção do magistrado ao posto acontece devido a uma viagem que o governador Elmano de Freitas (PT) fará para a Europa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Estado.

A vice-governadora, Jade Romero (MDB), e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Fernando Santana (PT), representantes que, pela linha sucessória, poderiam assumir o posto na ausência do petista, não estarão disponíveis.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Palácio da Abolição na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com a equipe do governo, o desembargador assume a chefia do Executivo estadual a partir de amanhã à noite. Numa nota complementar, a gestão afirmou que ele ficará no posto entre os dias 11 e 19 de janeiro.

Elmano estará na Holanda, numa incursão pelas cidades de Roterdã, Amsterdã e Bruxelas. No destino, ele irá se reunir com representantes de empresas e visitará o Porto de Roterdã.

Essa não será a primeira vez que o mandatário estará no complexo portuário, que é parceiro do Porto do Pecém. Em novembro de 2023, Freitas esteve no local, para discutir estratégias e projetos envolvendo o desenvolvimento do hidrogênio verde.

No ano seguinte, em maio de 2024, uma comitiva do Consórcio Nordeste, juntamente com o governador cearense, cumpriu agenda na cidade holandesa, durante um evento que teve o combustível sustentável como ponto central. Lá, ele voltou a se encontrar com empresários.

Conforme o Governo do Ceará, a vice-governadora estará de férias. A condição do atual presidente da Alece, entretanto, não foi informada. A reportagem acionou a assessoria do Legislativo estadual para que pudesse se manifestar sobre o assunto e aguarda uma eventual devolutiva. O conteúdo será atualizado caso haja resposta.

A Comunicação do TJCE também foi indagada pelo Diário do Nordeste. No entanto, a divisão do Tribunal afirmou que "aguarda um posicionamento oficial" do Executivo e recomendou que o assunto fosse tratado junto ao Governo do Estado.