Após 2º lugar em Fortaleza, André Fernandes volta ao mandato de deputado com status de liderança na oposição

Após um período sabático pós-eleição, o deputado federal André Fernandes (PL) retoma, nesta sexta-feira (10), o mandato na Câmara dos Deputados, levando, na bagagem, o desempenho eleitoral expressivo que obteve na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Fernandes surpreendeu ao liderar o primeiro turno, mas acabou derrotado no segundo, em uma disputa acirrada contra Evandro Leitão (PT).

O resultado, no entanto, o projetou como uma das principais vozes da oposição ao prefeito eleito e ampliou sua relevância no cenário político cearense. Em sua primeira disputa em cargos majoritários, ele perdeu por apenas 10,8 mil votos, o que o credencia a ser um nome estratégico nas articulações da oposição para as eleições de 2026, quando estará em jogo o governo do Estado, atualmente sob o comando de Elmano de Freitas (PT). Veja também Wagner Mendes André Fernandes não poderá ser candidato a governador e a senador em 2026; entenda

A volta de Fernandes ao Parlamento gera expectativa sobre a postura que adotará. Além do resultado das urnas é preciso atuar estrategicamente para manter o capital político de liderança estadual. A oposição a Elmano tem nomes experientes como Roberto Cláudio e Capitão Wagner. Os dois estiveram juntos com André no segundo turno em Fortaleza.

Volta à suplência