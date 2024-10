André Fernandes não poderá ser candidato a governador e a senador em 2026; entenda

Saindo das eleições municipais com um alto capital político, o deputado federal André Fernandes (PL) não poderá usar dessa bagagem em Fortaleza para tentar alçar o cargo de governador ou senador na próxima eleição. Por ter apenas 26 anos de idade, a legislação brasileira impede a candidatura do parlamentar em 2026 para esses cargos.

De acordo com as regras da elegibilidade, André só poderá tentar ser governador em 2030 e senador apenas nas eleições de 2034, tendo em vista que a idade mínima para ser governador é de 30 anos e senador é de 35 anos.

Regras para a elegibilidade no Brasil:

Nacionalidade brasileira;

Pleno exercício dos direitos políticos;

Alistamento eleitoral;

Domicílio eleitoral na circunscrição;

Filiação partidária;

Idade mínima de: trinta e cinco anos para presidente e vice-presidente da República e senador; trinta anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal; vinte e um anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; dezoito anos para vereador.

Capital político

André, com o fortalecimento da imagem na capital cearense, poderá usar a sua influência para liderar o grupo de oposição no Ceará e apoiar outros nomes para os cargos majoritários, já que, além do cargo de governador, serão duas vagas de Senado nas próximas eleições.

A depender do movimento político que será feito por Roberto Cláudio, poderemos ver nascer uma disputa entre o ex-prefeito e Capitão Wagner (União) para essa candidatura de sucessão ao Palácio da Abolição.

Em declaração ao PontoPoder, nesta segunda-feira (28), o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) declarou que os adversários se juntaram à candidatura de André Fernandes no segundo turno para derrotar o grupo liderado pelo ministro Camilo Santana (PT) já pensando em 2026.

"Na realidade, todos se juntaram para derrubar não o Evandro, mas derrubar o Camilo. Todos se juntaram, todas essas lideranças que vocês sabem e Fortaleza sabe, se juntaram para derrubar o Camilo, já pensando em 2026. Essa é a grande realidade, derrubar o Camilo porque sabem que o Camilo é a maior liderança desse estado", disse.

