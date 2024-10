André Fernandes sai maior do que entrou na campanha e se fortalece para 2026

André Fernandes (PL) saiu derrotado das eleições municipais de Fortaleza no segundo turno, mas os 705.295 votos recebidos por ele na eleição mais disputada em um segundo turno, nos últimos 24 anos, mudam o patamar político do deputado federal.

Logo após o anúncio oficial das urnas, o ex-candidato prometeu aos apoiadores, ainda no comitê central da campanha, que seguirá ecoando o discurso de oposição ao atual grupo político que comanda o Estado do Ceará e que passará a controlar a gestão da Capital a partir de janeiro de 2025.

"Eu não desistirei de vocês, contem comigo. Eu tenho apenas 26 anos de idade, é verdade, e é por isso que a minha trajetória ainda é longa, eu ainda tenho muito o que fazer, não só Fortaleza, mas pelo Estado do Ceará", discursou.

Campeão de votos para o legislativo em 2018 e 2022, André começou a campanha em agosto com 50% de desconhecimento do eleitorado fortalezense, segundo dados da Pesquisa Quaest. Em chapa pura, cresceu e chegou ao segundo turno com discurso de "mudança" e críticas às lideranças tradicionais.

Ao chegar ao segundo turno, André Fernandes derrota Capitão Wagner (União), a então liderança estadual da direita, e atrai para a sua campanha o ex-prefeito Roberto Cláudio que, derrotado na eleição de governador em 2022, buscava consolidar um discurso de oposição pensando em 2026. Agora, ambos foram ultrapassados por André nesse campo opositor.

Com a explosão de votos desse domingo (27) e a imagem de 'novidade' para o eleitor da Capital, o parlamentar tem um horizonte de crescimento pela frente pensando nas eleições de 2026. Se tentará o Governo do Estado ou uma vaga no Senado, só o futuro vai dizer.

Apesar da juventude, André entendeu, na mensagem que levou à militância após o resultado, que, a despeito da derrota para Evandro Leitão (PT), ele sai como o maior vencedor do lado da oposição no Estado do Ceará.

