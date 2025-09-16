Plano Diretor de Fortaleza deve chegar à Câmara em novembro e travar tramitação de projetos paralelos

O Plano Diretor de Fortaleza, aguardado desde 2019, quando deveria ter obrigatoriamente sido atualizado, poderá começar a tramitar na Câmara Municipal a partir do dia 6 de novembro, segundo previu o superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza), Artur Bruno, em visita ao Legislativo municipal desta terça-feira (16).

De acordo com o presidente da Comissão Especial — Matérias que Alterem o Plano Diretor (CE-PDDU) da Casa, o vereador Benigno Júnior (Republicanos), a proposição deve travar a tramitação de projetos de lei que modificam o instrumento de planejamento urbano que tramitam hoje na Casa até que comece a ser discutida, para tais alterações serem apreciadas junto com o processo de atualização.

Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza realiza audiências públicas para coletar informações que possam ser agregadas ao Plano Diretor. “Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, nós teremos a Conferência Municipal da Cidade do Plano Diretor, onde cerca de 600 delegados estarão votando qual é o Plano Diretor que será enviado para esta Casa e, a pedido do vereador Benigno Júnior e do presidente Léo Couto, a gente até antecipou um pouco o envio para 6 de novembro”, discorreu o titular do Ipplan, sobre o cronograma de finalização da peça.

Ao que informou Artur Bruno, há um esforço para tal compromisso ser executado. “Estamos trabalhando já a minuta para que isso efetivamente aconteça, e a Câmara, evidentemente, terá o tempo necessário que ela vai definir, com toda autonomia necessária, para deliberar, porque a última palavra será da Câmara Municipal”, discorreu o gestor durante coletiva de imprensa.

Nas palavras do superintendente, o Parlamento municipal “vai ter a oportunidade ímpar de suspender um pouco essa desorganização na nossa cidade”. “Fortaleza só tem hoje 16% das áreas verdes. É uma área de 312 km². Perdemos só nos últimos oito anos 20% das áreas verdes, 8 km². Então, precisamos suspender isso, manter ou até ampliar as áreas verdes e, ao mesmo tempo, crescer a cidade com qualidade”, pontuou ele.

Conforme evidenciou, o principal propósito do planejamento que está nascendo é de promover o crescimento da cidade para “onde tem infraestrutura”, de modo que os cidadãos não precisem se deslocar por grandes distâncias para acessar os serviços públicos e os locais de trabalho.

A instituição do Plano Diretor é prevista em duas leis federais: a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Em ambos regramentos fica determinado que a elaboração dessa peça — exigida para municípios com população superior a 20 mil habitantes — deve ser participativa, prevendo, entre outros pontos, a cooperação de associações representativas neste processo.

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Leo Couto (PSB) frisou que, hoje, a cidade tem um “déficit muito grande” por conta da desatualização do Plano Diretor. “Em 2019, era para ter sido fechado, mas o prefeito Evandro [Leitão] tem [ele] como prioridade. Já vêm acontecendo várias audiências públicas e, nos próximos dias, [o Plano] estará chegando à Câmara de Fortaleza para a gente discutir, debater como a nossa cidade vai crescer e as diretrizes para os próximos dez anos”, continuou.

Benigno Júnior, por sua vez, salientou que, neste intervalo, os parlamentares têm feito “várias colchas de retalho”, mas que isso não é “importante para a cidade”. “Precisamos atualizar todo esse texto e entregar, para que a cidade possa caminhar e a gente avançar”, complementou o político, salientando a necessidade de “avançar na preservação e também no crescimento da cidade”.

Indagado sobre as “colchas de retalho” afirmadas por ele e o avanço de projetos de lei que modificam o Plano Diretor — a exemplo da flexibilização de áreas de proteção em diversos pontos do mapa de Fortaleza — o membro do Republicanos informou que dialoga com o chefe do Legislativo para que proposições similares que estão atualmente na comissão sejam avaliadas do decorrer do processo de apreciação do instrumento de planejamento que está em vias de chegar à Casa.

“A ideia é analisar tudo no pacote do próprio Plano. Já que são matérias que impactam ele, porque quem está analisando o texto total, não analisa isso dentro do próprio Plano? Então a ideia é essa”, explicou.