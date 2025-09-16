Episódio de queima de fogos por facção criminosa em Fortaleza repercute na Assembleia Legislativa

A queima de fogos promovida por membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em vários bairros de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (15), repercutiu em pronunciamentos de deputados estaduais da Assembleia Legislativa (Alece). O episódio sinalizaria a "tomada de territórios" pelo grupo.

Após o caso, durante a sessão desta terça (16), parlamentares da base e oposição protagonizaram embates acerca da atuação do Governo Elmano de Freitas (PT) na área da segurança pública, principalmente no combate ao crime organizado.

Veja também Segurança Mês de agosto tem aumento de 10% no número de homicídios no Ceará e é o mais violento do ano de 2025 Segurança Veículos da Polícia Militar e Polícia Civil do Ceará serão blindados, anuncia governador Elmano

Membro da ala opositora, o deputado Sargento Reginauro (União) usou o termo “réveillon antecipado” para exemplificar o quanto a ação gerou curiosidade e temor em parte da população, reforçando críticas ao Executivo. “O pior é que, no Ceará, guerra avisada mata. Porque essa guerra está anunciada, avisada, nos quatro cantos e hoje essa guerra está documentada pela própria Polícia Civil. O inquérito que foi divulgado pela imprensa anunciou que a facção criminosa do Rio de Janeiro quer tomar o poder de toda a Fortaleza. Aconteceu”, pontuou.

O parlamentar também rebateu críticas do chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, que reprovou quem tenta “politizar” o episódio na Capital e disse que “oportunismo enquanto o povo sofre é criminoso”.

“Segurança pública nasce politizada, esse é um tema que não tem como despolitizar, senhor secretário chefe da Casa Civil. Por que não tem como despolitizar? Porque a segurança pública nasce da ausência de políticas públicas para poder inserir o jovem no mercado de trabalho, para dar uma educação de qualidade, para dar moradia digna", disse Reginauro.

Líder do Governo destaca ação da Polícia

Logo após a fala de Reginauro, deputados da base governista reagiram ao ressaltar a resposta das Forças de Segurança do Estado, que prenderam 19 suspeitos de envolvimento na queima de fogos generalizada em Fortaleza, ainda na noite de segunda.

Líder do governo Elmano na Alece, Guilherme Sampaio (PT) afirmou que o Estado não tolera esse tipo de ação e que o governador Elmano tem um “comando claro” de atuação “implacável no combate ao crime organizado”. “E fazê-lo não é ir para as redes sociais e postar um filmezinho, fazendo às vezes o papel de propagandista de organização criminosa. Fazê-lo é o que a nossa polícia fez ontem”, acrescentou.

“Eu fico lembrando de alguns que, em situações como essa, vão para uma comunidade, vestem um colete, nem na ativa estão mais, colocam uma pistola para gravar vídeos demagógicos”, afirmou Sampaio. A fala foi entendida como direcionada ao ex-deputado federal Capitão Wagner (União), que tem publicado vídeos sobre o tema.

“Um dia desses, um colega deputado me lembrava que, mesmo estando afastado, essa personagem, essa personalidade, poderia, inclusive, se colocar à disposição para o combate ao crime. Deveria ter feito isso ontem à noite. Quando ouviu os primeiros fogos, deveria ter se juntado, procurado o secretário de segurança se voluntariado para ir para a linha de frente ao lado dos policiais” Guilherme Sampaio Líder do Governo Elmano na Alece

O PontoPoder acionou o Capitão Wagner para saber se o político deseja se manifestar sobre as declarações. A matéria será atualizada em caso de retorno.

“A relação que leva a oposição a tentar construir o pânico, o pavor, o desespero, na relação muito do oportunismo político, da tecla que bate, bate e bate, da música de uma tecla só, da questão da segurança”, salientou De Assis Diniz (PT). “Aqueles incautos não são capazes de enxergar, de ver e perceber tudo que o Ceará vivencia nessa quadra política tão relevante”, ponderou o parlamentar, pontuando iniciativas da gestão Elmano de Freitas.