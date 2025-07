Veículos da Polícia Militar e Polícia Civil do Ceará serão blindados, anuncia governador Elmano

Os veículos da Polícia Militar e da Polícia Civil do Ceará serão blindados, anunciou o governador Elmano de Freitas (PT), ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, na tarde desta quarta-feira (30).

“Viaturas blindadas para nossos policiais combaterem o crime com mais proteção e segurança. O Governo do Ceará está iniciando o processo de blindagem dos veículos da Polícia Militar e Polícia Civil”, escreveu o gestor, em postagem nas redes sociais.

Segundo Elmano, a Secretaria da Segurança Pública já começou a aderir as atas de preço para aquisição das novas viaturas e de forma gradativa, todas as unidades serão blindadas.

“Seguimos trabalhando dia e noite para que os policiais cearenses tenham as melhores condições de trabalho e atuem de forma segura na proteção da nossa população!”, afirmou ainda o governador.

Também participaram do anúncio o Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez; e o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Coronel Sinval da Silveira Sampaio.

“Uma notícia muito importante para os nossos policiais civis, isso nos traz mais segurança. Tenho certeza que isso vai impactar diretamente na execução dos nossos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado”, declarou Gutiérrez.

Já o Coronel Sinval afirmou que a mudança deve fazer com que os agentes militares passem por novos treinamentos.

“Todos que treinávamos de uma determinada forma com viaturas que não tinham habilidade em qualquer, teremos que passar por esse treinamento. Em pouco tempo faremos isso para nos adaptar a essa nova realidade que é protegendo aquele que protege”, disse o dirigente.

Roberto Sá destacou: “Decisão histórica e que demonstra um reconhecimento da sua gestão da importância de proteger aquele que enquanto todos dormem está indo a enfrentar a criminalidade”.