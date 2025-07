STF libera pagamento da 4ª parcela dos precatórios do Fundef a professores do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta terça-feira (29), a liberação da 4ª parcela do pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos professores cearenses.

“Grande notícia para os professores cearenses! O STF determinou a liberação dos recursos para o pagamento da 4ª parcela do Fundef referente a ação movida pelo nosso Governo do Estado”, informou o governador, em postagem nas redes sociais.

Segundo o gestor, serão mais de R$ 260 milhões distribuídos para os professores do Ceará.

“Logo que o recurso chegar, faremos o repasse o mais rápido possível. Uma vitória para ser comemorada por todos nós”, comunicou ainda Elmano.

ORGANIZAÇÃO DA APEOC

Nesta quarta-feira (30), Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Estado do Ceará (Apeoc) deve realizar uma reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos dos Precatórios do FUNDEF da Rede Estadual.

A reunião, de acordo com o sindicato, antecipa os trabalhos de organização da folha de pagamento e definição do rateio da 4ª parcela, antes mesmo dos recursos caírem na conta do Estado, para garantir agilidade no repasse aos profissionais da educação.

“Uma estratégia que visa evitar atrasos e assegurar que o dinheiro chegue o quanto antes ao bolso dos professores e nas escolas”, disse ainda a entidade, em publicação nas redes sociais, nesta terça.

A previsão é de que os recursos cheguem ao Estado até o dia 31 de julho, e o pagamento será agilizado e definido na Mesa de Negociação.

