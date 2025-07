Morre ex-prefeito do Crato Capitão Ariovaldo Carvalho, aos 96 anos; Prefeitura decreta luto

Morreu, na segunda-feira (28), aos 96 anos, o ex-prefeito da cidade de Crato, no interior do Ceará, Capitão Ariovaldo Carvalho. Político e pecuarista, ele esteve no comando do Executivo cratense entre 1977 e 1982.

O falecimento foi lembrado pela Prefeitura Municipal do Crato por meio de uma nota publicada nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (29). A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o comunicado, durante a gestão de Ariovaldo foram realizadas obras como os viadutos de acesso à cidade e da Igreja de São Francisco, o Estádio Municipal Governador Virgílio Távora, o conjunto habitacional do Mirandão, o prédio da prefeitura e a Avenida Thomaz Osterne de Alencar.

Além disso, o ex-gestor foi presidente Associação dos Criadores do Cariri Cearense (ACC) e da Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados (Expocrato) — evento realizado anualmente na cidade e considerado o maior do gênero no Norte-Nordeste.

O atual prefeito, André Barreto Esmeraldo (PT), lamentou o falecimento do político. Em seu perfil no Instagram, o petista escreveu que Ariovaldo “construiu um legado de obras e realizações que transformaram a cidade e a vida do nosso povo”.

Em razão da morte do ex-administrador, a Prefeitura Municipal do Crato decretou luto oficial de três dias. Capitão Ariovaldo Carvalho deixa a esposa, Aglais Carvalho, e quatro filhos.

O velório acontece no Centro de Velório Anjo da Guarda, no Centro da cidade. A partir das 16h, na capela do mesmo local, será realizada uma cerimônia religiosa. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Nossa Senhora da Piedade.