Mês de agosto tem aumento de 10% no número de homicídios no Ceará e é o mais violento do ano de 2025

A Secretaria da Segurança Pública ponderou que, no acumulado do ano, há uma redução de 11% no número de mortes violentas no Estado

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
Fotos mostram pichações em muros feitas por facções criminosas, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Legenda: A facção Comando Vermelho tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza. Confronto aumentou o número de homicídios na região
Foto: Reprodução

O mês de agosto foi o mais violento do Ceará no ano de 2025, com 281 homicídios. Na comparação com agosto de 2024 - que teve 254 homicídios -, houve um aumento de 10,6% no número de mortes violentas, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Em contrapartida, a SSPDS destacou que o acumulado do ano de 2025 representa redução no número de homicídios: "como resultado dos esforços persistentes dos agentes das Forças de Segurança, o Ceará registrou uma redução de 11% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), entre janeiro e agosto de 2025. Foram 1.970 ocorrências de mortes violentas no período, ante os 2.214 casos registrados entre janeiro e agosto de 2024. Numericamente, foram 244 ocorrências policiais a menos".

Para frear o avanço das organizações criminosas e diminuir os homicídios, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará ressaltou que "o Governo do Ceará segue realizando investimentos para dar o suporte necessário ao desenvolvimento dos trabalhos das Forças de Segurança com o intermédio dos setores de inteligência, tecnologia e inovação".

O número de CVLIs registrado em agosto de 2025 ainda é o pior dentre os meses de agosto, desde 2021, que também teve 281 crimes. Em 2022, foram 250 casos; em 2023, 255; e em 2024, 254.

Confira os números de 2024 e 2025:

O sociólogo e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Luiz Fábio Paiva, analisa que os homicídios no Ceará "estão associados a movimentações e dinâmicas próprias de grupos armados que atuam em disputas de territórios, em controle de esquemas criminais, em uma diversidade de crimes, sobretudo nas periferias de Fortaleza, sua Região Metropolitana e até Interior do Estado".

Segundo o pesquisador, há confrontos entre facções e "acertos de contas no interior dos próprios grupos", o que produz "uma pressão nos números de homicídio". "A gente vê que há uma intensificação de operações policiais nos territórios aonde esses crimes acontecem, mas, por outro lado, esses grupos armados têm movimentações próprias, eles acabam, de certa maneira, recuando em um determinado momento, mas em outro, intensificando os seus confrontos", aponta.

Essa intensificação do confronto vai gerando uma maior incidência de mortes, e tem momentos em que esse confronto realmente toma dimensões muito acentuadas, sobretudo quando tem a tentativa de determinados grupos de quebrar o outro grupo." 
Luiz Fábio Paiva
Sociólogo

O pesquisador alerta que "aqui no Ceará, a dinâmica entre elas (facções criminosas) é de extrema violência, ao contrário de outros cenários, onde a gente vê que determinados grupos têm uma hegemonia e já fazem um controle mais profissional dos próprios esquemas criminais sem tanta letalidade".

O Diário do Nordeste noticiou, no início deste mês, que a facção carioca Comando Vermelho (CV) está próxima de tomar o controle do tráfico de drogas em Fortaleza, segundo um relatório da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PCCE). 

Para isso, a organização criminosa intensificou ataques à facção cearense Guardiões do Estado (GDE) nos bairros Vicente Pinzón e Papicu, desde junho deste ano. A região é considerada estratégica para a prosperidade do tráfico de drogas da facção, em razão da proximidade com o Porto do Mucuripe e com bairros nobres da Capital.

Aumento de homicídios na Capital

Fortaleza seguiu a tendência do Estado e também teve, em agosto, o mês mais violento de 2025, com 80 homicídios, além de apresentar aumento de 11,1% no índice, na comparação com agosto de 2024, que teve 72 crimes.

44,4%
foi o aumento de homicídios registrado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) - o maior entre as macrorregiões divididas pela SSPDS. Em agosto de 2024, foram 54 homicídios; e, em agosto de 2025, 78 crimes.

Já o Interior Norte teve aumento de 20,2% no número de homicídios, na mesma comparação: passou de 74 para 89 casos. O Interior Sul foi a única macrorregião que teve redução de CVLIs: 37%, ao cair de 54 para 34 homicídios.

A SSPDS, entretanto, ressaltou que "os dados compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ainda demonstram uma redução contínua em todas as regiões do Ceará".

"Fortaleza registrou uma diminuição de 7,7% no número de CVLIs, com 44 ocorrências a menos. Nos primeiros oito meses deste ano, foram computados 524 casos de CVLIs na capital cearense. Já entre janeiro e agosto de 2024, Fortaleza tinha registrado 568 ocorrências deste tipo", destaca a Pasta.

Já na Região Metropolitana de Fortaleza, a redução de mortes violentas, no acumulado do ano, é de 11,1%, segundo a SSPDS: "Foram 545 ocorrências nesses últimos oito meses, ante os 613 casos dos primeiros oito meses do ano passado".

No interior do estado, a região que se destacou, percentualmente, com maior redução no número de CVLIs foi o Interior Sul, com -22,8%. Foram 346 ocorrências de CVLIs de janeiro a agosto deste ano, contra os 448 casos registrados no mesmo período do ano passado, uma variação de menos 102 ocorrências no intervalo. Já no Interior Norte, a redução no índice foi de 5,1%. Entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 555 ocorrências, contra os 585 casos registrados em igual período de 2024."
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará
Em nota

Investimentos na Segurança Pública

A SSPDS destacou que, "em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitiram que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil. De 2023 a abril de 2025, foram convocados 3.053 novos profissionais de segurança, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados".

Outra iniciativa destacada pela Pasta foi a sanção de decretos pelo Governo para a reestruturação das Forças de Segurança. "No âmbito da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Capital e a Região Metropolitana ganharam dois novos comandos operacionais, além de um novo batalhão em Caucaia (AIS 11), que já conta com um batalhão", pontuou.

"No âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi entregue, em junho deste ano, uma nova delegacia na cidade de Itaitinga, município da RMF. Além disso, para subsidiar as investigações, em todo o Ceará foram criadas 30 novas seções de inteligência (Seint-PCCE) no Estado. Cada Área Integrada de Segurança (AIS) terá uma seção de inteligência que alimentará as delegacias da área com informações", acrescentou.

Segundo a SSPDS, "a mudança visa fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência, reestruturado em julho de 2024 pelo Governo do Ceará, com a ampliação de vagas de 135 para 791 profissionais no setor, composto por representantes de todas as Forças de Segurança do estado".

A Pasta lembrou da "importância da população contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/".

