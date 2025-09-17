Diário do Nordeste
Quase 70% dos deputados federais cearenses votam a favor da PEC da Blindagem; veja quem são

Proposta dificulta a prisão e os processos criminais contra deputados e senadores

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Bancada de deputados federais do Ceará
Legenda: No total, 15 deputados federais cearenses votaram a favor da PEC da Blindagem na Câmara Federal
Foto: Reprodução/Redes sociais

Quase 70% da bancada cearense na Câmara dos Deputados votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a autorização do Congresso Nacional para a abertura de ação penal contra deputado federal ou senador pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Chamada de "PEC da Blindagem", a proposta tem sido criticada por dificultar o andamento de processos contra os parlamentares federais e mesmo a prisão desses agentes políticos. A votação, em dois turnos, aconteceu nesta terça-feira (16). 

No total, 15 deputados federais cearenses foram favoráveis à PEC da Blindagem, enquanto quatro foram contrários. Três parlamentares não participaram da votação. 

Veja como votaram os deputados cearenses:

A favor

  • AJ Albuquerque (PP)
  • André Fernandes (PL)
  • André Figueiredo (PDT)
  • Danilo Forte (União)
  • Dayany Bittencourt (União)
  • Dr. Jaziel (PL)
  • Enfermeira Ana Paula (Podemos)
  • Fernanda Pessoa (União)
  • Júnior Mano (PSB)
  • Matheus Noronha (PL)
  • Mauro Benevides Filho (PDT)
  • Moses Rodrigues (União)
  • Nelinho Freitas (MDB)
  • Robério Monteiro (PDT)
  • Yury do Paredão (MDB)

Contra

  • Célio Studart (PSD)
  • José Guimarães (PT)
  • Luiz Gastão (PSD)
  • Luizianne Lins (PT)

Ausentes

  • Domingos Neto (PSD)
  • José Airton Cirilo (PT)
  • Leônidas Cristino (PDT)

 

Tramitação da 'PEC da Blindagem'

O texto-base PEC da Blindagem foi aprovada, em dois turnos, pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira — na primeira, foram 353 votos favoráveis e na segunda, 344. Era necessários 308 votos para aprovação. 

Na sequência, já na madrugada desta quarta-feira (17), foi iniciada a votação de destaques. Em uma delas, foi rejeitada a exigência de votação secreta para Câmara dos Deputados ou Senado autorizarem que o STF processo um deputado ou senador. 

Ainda faltava a votação de dois destaques, agendada para a sessão desta quarta. 

Finalizada a votação na Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado Federal. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa Alta, o senador Otto Alencar disse que a PEC da Blindagem não deve ser aprovada "de jeito nenhum".

"Não tem 49 votos no Senado", disse, em referência ao número de votos necessários para a aprovação da matéria, que por ser uma alteração da Constituição, precisa do voto favorável de três quintos dos senadores.

