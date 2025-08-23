Reuniões semanais e ações em bloco: as estratégias do novo coordenador da bancada do CE no Congresso

Indicado para coordenar a bancada cearense no Congresso Nacional, o deputado federal Domingos Neto (PSD) conversou com a coluna e apontou as estratégias que serão abordadas ao longo dos próximos 12 meses em benefício do Ceará.

O coordenador da bancada, representando os deputados federais e senadores, é o responsável por articular saídas para impasses e direcionar as prioridades gerais do Estado nos momentos de liberações de recursos públicos para os projetos.

Domingos fala em reuniões semanais com parlamentares cearenses, discutindo pautas como as BRs do Ceará, segurança pública, segurança hídrica, educação, entre outras.

Foi inclusive em uma reunião de bancada que o governador Elmano de Freitas (PT) convenceu os parlamentares a enviar recursos das emendas para a duplicação de estradas. "Vou tentar construir essa unidade da bancada nas questões que são importantes para o Estado do Ceará", disse Domingos.

'Movimento em bloco'

Para o deputado, além das reuniões, deverá coordenar um movimento em bloco dos deputados e senadores para pressionar outros entes em busca de resoluções para os interesses do Ceará.

"Na minha coordenação, eu quero ter uma agenda onde a gente possa fazer movimentos de bancada que, certamente, quando chega ali qualquer ministro, e uma bancada junta com vários deputados, vários senadores, independente dos partidos, é uma pressão política muito forte", prevê.

O desejo da unidade em bloco é um desafio principalmente em relação ao envio das emendas impositivas de bancada, que traz diversos atritos entre nomes da base e da oposição ao Governo do Estado.

Embora Domingos Neto já tenha assumido as funções de coordenador, a transição entre o ex-coordenador Moses Rodrigues (União) e ele está prevista para terça-feira (27).