Domingos Neto passa a coordenar bancada cearense no Congresso Nacional; Luiz Gastão se torna adjunto

O deputado federal Domingos Neto (PSD) assumiu a coordenação da bancada de representantes do Ceará no Congresso Nacional. A função de coordenador adjunto passou a ser do deputado federal Luiz Gastão (PSD).

Oficialmente, os parlamentares estão no comando do grupo desde o início de agosto. Mas, segundo Domingos, a transição deve ocorrer na próxima terça-feira (27).

Eleita para as posições em 2024, a dupla substitui Moses Rodrigues (União) e Fernanda Pessoa (União) — respectivamente coordenador e coordenadora adjunta —, que estavam no mandato desde julho do ano passado.

Os coordenadores de bancada têm como funções institucionais a representação dos parlamentares de cada estado na apresentação de emendas junto à Comissão Mista de Orçamento (CMO) e prerrogativas de representação específicas na apreciação e votação de relatórios, incluindo o remanejamento de recursos e a apresentação de destaques.

Em contato com o PontoPoder, Gastão indicou que a entrada dele e de Domingos nas funções ocorreu “dentro de um acordo” que já havia sido feito entre os membros do bloco.

De acordo com ele, transmissão do cargo deve ocorrer quando do retorno do ex-coordenador, Moses Rodrigues. Ele também disse que está prevista uma reunião ainda em agosto, para dar início para a transição. Ao que informou, o encontro deve ter como pauta o acompanhamento de emendas e processos nos ministérios de ações para o Ceará.