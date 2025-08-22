Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PM condenado por liderar motim em que Cid foi baleado recebe mais de R$ 14 mil na gestão de Sobral

Ailton Marcos Fontenele Vieira, conhecido como Sargento Ailton, é lotado como assessor especial no Antigo Gabinete do Prefeito

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Oscar Rodrigues e Sargento Ailton
Legenda: Aliado do prefeito Oscar Rodrigues, Ailton Marcos indicou "ligação política" como justificativa para sua nomeação
Foto: Reprodução / Instagram

Condenado em primeira instância pelo crime de motim, pela mobilização de policiais grevistas que resultou no atentado a tiros contra o senador Cid Gomes (PSB), em 2020, o policial militar reformado Ailton Marcos Fontenele Vieira, conhecido como Sargento Ailton, está lotado na Prefeitura Municipal de Sobral desde janeiro deste ano. 

Sargento Ailton é nomeado como assessor especial no Antigo Gabinete do Prefeito e, no último mês, recebeu R$ 14,2 mil como salário bruto pelos serviços prestados ao Município. A gestão municipal é chefiada atualmente pelo prefeito Oscar Rodrigues (União)opositor ao grupo cidista na cidade.

Veja também

teaser image
Segurança

Candidato a vereador, PM acusado de liderar motim que resultou em tiros em Cid Gomes tem julgamento adiado

teaser image
PontoPoder

Cid Gomes se prontifica a usar retroescavadeira para retirar bolsonaristas que ocupam Senado

À reportagem, sem detalhar quais suas atribuições no órgão, ele confirmou sua lotação na administração municipal. “Realmente, sou servidor aqui da prefeitura, até por uma ligação política, é cargo de confiança”, argumentou ele, pontuando que sua indicação, assim como de outros aliados, aconteceu em razão de alinhamento com o atual prefeito. 

PontoPoder procurou a assessoria de imprensa da gestão de Sobral a fim de buscar uma posição sobre a nomeação de Sargento Ailton em cargo comissionado. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Em fevereiro deste ano, o assessor especial foi sentenciado pelo Conselho Especial de Justiça Militar do Ceará a cumprir a mais de cinco anos em regime semiaberto pelo crime de motim. Pela decisão, os direitos políticos do acusado também foram suspensos pelo tempo da condenação.

Quando do episódio ao qual foi responsabilizado, o acusado era vereador da Câmara Municipal de Sobral e foi expulso do partido Solidariedade. A decisão foi tomada pela cúpula da sigla, que era presidida nacionalmente pelo deputado federal Paulinho da Força e no Ceará pelo então deputado federal Genecias Noronha.

Atualmente, Sargento Ailton é suplente no Legislativo municipal, após ter conseguido 697 votos na eleição do ano passado, quando concorreu como candidato pelo partido União Brasil.

Atentado ao senador Cid Gomes

Durante o motim em que Ailton foi indicado como líder, Cid Gomes foi atingido com dois tiros ao tentar furar um bloqueio de policiais que estavam amotinados no 3º Batalhão Policial Militar (3º BPM) dirigindo uma retroescavadeira. Ele estava licenciado do Senado Federal na ocasião.

Socorrido, o membro do clã Ferreira Gomes chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Sobral e depois foi transferido para uma unidade hospitalar particular em Fortaleza, onde esteve internado por cinco dias.

A decisão

Sargento Ailton alegou que não estava na ativa e que agiu como “defensor” e, portanto, não seria o caso de responsabilização criminal. Contudo, a Justiça entendeu que não seria da competência dele, enquanto vereador, deliberar de questões da carreira dos militares e que sua condição como político não o eximia de “responder por crimes militares”, já que era da reserva remunerada. 

A condenação pelo crime de motim foi tomada por unanimidade pelo Conselho, que o reconheceu como “cabeça do movimento”. Na decisão, foi imputada a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, foi indicada sua presença na tomada do quartel pelos manifestantes e no momento em que houve os tiros contra o senador Cid Gomes, além de apontada sua liderança por testemunhas.

Um recurso de apelação foi apresentado por uma equipe de advogados que representam a Associação das Praças do Estado do Ceará (Aspra-CE). Devido ao procedimento interposto na Vara da Auditoria Militar, o processo agora tramita em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Entre outros aspectos, a defesa rejeitou a competência da Justiça Militar para processá-lo e julgá-lo, pois ele seria parlamentar quando o fato pelo qual foi condenado ocorreu. Bem como contestou provas apresentadas, a caracterização do militar reformado como uma liderança do movimento e sua influência na paralisação no 3º BPM.

Os advogados solicitaram a desclassificação da conduta imputada para figura penal menos gravosa, a exclusão do aumento de pena em razão da suposta liderança do movimento, a revogação da perda da função pública e da graduação militar e o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para julgar o réu.

Ailton reforçou as alegações. “O que estou recorrendo é com relação a uma vedação quanto eu ser militar e estar reivindicando melhorias para uma categoria. Isso é vetado pela Constituição, tudo bem, mas na ocasião, vale lembrar, eu era vereador da cidade de Sobral. Aí é onde tem esse conflito de entendimento”, sustentou.

Ele também frisou que não era líder dos grevistas e que não integrava a Polícia Militar. “Inclusive, apresentei nos autos que fui surpreendido com o acontecido. Líder não é surpreendido, ele organiza”, completou.

Processo antes da condenação

O assessor especial da Prefeitura de Sobral virou réu em julho de 2021, com outros cinco policiais militares, quando a Auditoria Militar do Ceará, da Justiça Estadual, acolheu uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) em que os agentes foram acusados de crimes militares pela participação no motim.

Em junho daquele ano, Ailton e mais de 30 militares envolvidos no motim de Sobral haviam sido indiciados por tentativa de homicídio contra o senador da República. Naquela época, o sargento reformado, especificamente, foi denunciado pelo Ministério Público como o “cabeça” do movimento. 

Em 2022, houve a absolvição sumária de três policiais acusados anteriormente. A Justiça julgou improcedente a denúncia do MPCE contra os policiais. Entretanto, foi mantida a investigação contra o Sargento Ailton.

A audiência que julgou Ailton seria realizada em agosto do ano passado, mas foi adiada, devido ao não comparecimento de uma testemunha de defesa e não localização de outras. Um pedido de adiamento havia sido apresentado naquela ocasião, por conta da candidatura dele como vereador, entretanto foi indeferido pela Justiça.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Inácio Aguiar

Mais de 50 dias após cassação de Braguinha, TRE ainda não marcou nova eleição em Santa Quitéria

Caso do município é o mais emblemático da eleição municipal do ano passado por tratar de interferência de facções criminosas no pleito

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Oscar Rodrigues e Sargento Ailton
PontoPoder

PM condenado por liderar motim em que Cid foi baleado recebe mais de R$ 14 mil na gestão de Sobral

Ailton Marcos Fontenele Vieira, conhecido como Sargento Ailton, é lotado como assessor especial no Antigo Gabinete do Prefeito

Bruno Leite
Há 1 hora
Silas Malafaia e Bolsonaro num ato
PontoPoder

Quem é Silas Malafaia, pastor alvo de operação da PF por suspeita de envolvimento em trama golpista

Líder religioso da Assembleia de Deus Vitória em Cristo é investigado por tentar atrapalhar investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro

Lucas Monteiro
22 de Agosto de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria onde ex-presidente movimentou milhões em apenas um ano
PontoPoder

Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou cerca de R$ 30,5 milhões em um ano

O relatório não cita ilegalidades quanto à origem dos recursos movimentados por Bolsonaro

Redação e Agência Brasil
21 de Agosto de 2025
Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza. Vereadores estão sentados no plenário, olhando para o painel eletrônico que exibe a lista de presença e votação. Ao fundo, na mesa diretora, estão autoridades e servidores. Na parede central, o brasão de Fortaleza, bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza, e um crucifixo
PontoPoder

Vereadores aprovam cotas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua em Fortaleza

Os parlamentares também incluíram uma cota extra de moradia para famílias com pessoas com deficiências, transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou outras condições atípicas

Igor Cavalcante e Bruno Leite
21 de Agosto de 2025
Sessão no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com conselheiros na mesa diretora e público acompanhando nas cadeiras do auditório.
PontoPoder

Consórcios de saúde: novas fiscalizações e mudança na prestação de contas devem acontecer até 2026

Além do esforço do Tribunal de Contas do Ceará, o Ministério Público também quer reforçar fiscalização, mas, antes, deve pressionar por plano de ação dos órgãos de saúde e do governo

Luana Barros
21 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Projeto de deputado cearense aprovado no Senado vai liberar R$ 27 milhões para a Saúde no Ceará

Medida aguarda a sanção do presidente Lula e libera mais de R$ 2 bilhões para todo o País

Inácio Aguiar
21 de Agosto de 2025
Imagem de Bolsonaro, sério, usando terno preto e gravata azul, possivelmente em um ambiente formal ou de reunião política.
PontoPoder

Advogado de Bolsonaro nega plano de fuga para a Argentina: 'Nunca foi uma opção'

Declaração surge horas após o ministro Alexandre de Moraes determinar explicações da defesa de Bolsonaro sobre "comprovado risco de fuga"

Redação
21 de Agosto de 2025
Jair Messias Bolsonaro, indiciado pela PF, em discurso antes de prisão domiciliar
PontoPoder

PF diz que Bolsonaro teve acesso prévio à defesa de general que assumiu plano para matar Lula

Documentos teriam sido encontrados após análise de Metadados do conteúdo do celular do ex-presidente

Redação
21 de Agosto de 2025
Xingamentos de Eduardo Bolsonaro com o pai ganharam até memes nas redes sociais
PontoPoder

Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio

Deputado chamou ainda o indiciamento pela Polícia Federal de 'absolutamente delirante'

Redação
21 de Agosto de 2025
Imagem mostra deputado federal Jadyel Alencar em sessão no plenário da Câmara dos Deputados, ilustrando aprovação de PL contra adultização de crianças na internet após vídeo de Felca
PontoPoder

Projeto contra ‘adultização’ de crianças e adolescentes é aprovado na Câmara após vídeo de Felca

Proposta estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra menores na internet

Carol Melo
21 de Agosto de 2025
Imagem de dois homens discutindo, um deles com expressão assertiva e gesticulando com a mão, enquanto o outro observa com atenção. Contexto de debate.
PontoPoder

'Babaca' e 'te arrebento': veja o que disse Malafaia sobre Eduardo Bolsonaro em áudio obtido pela PF

Mensagem foi enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e faz críticas ao filho dele após o anúncio das tarifas dos Estados Unidos ao Brasil

Paulo Roberto Maciel*
21 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Com aval de Cid, Júnior Mano segue articulações para viabilizar candidatura ao Senado

A despeito da situação jurídica vista na base do governo como delicada, parlamentar está mobilizando prefeitos e lideranças

Inácio Aguiar
21 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro para matéria sobre Moraes dá 48 horas para Bolsonado se pronunciar sobre comprovado risco de fuga apontado pela PF
PontoPoder

Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se pronunciar sobre 'comprovado risco de fuga' apontado pela PF

O ex-presidente ainda precisa explicar descumprimento de medidas cautelares

Redação
20 de Agosto de 2025
Malafaia e Bolsonaro
PontoPoder

Malafaia faz críticas a Moraes após depoimento à PF: 'Vai ter que me prender para me calar'

Ministro do STF impôs série de medidas cautelares contra o pastor

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana'

O político iniciou a nota afirmando que tomou conhecimento do relatório divulgado pela Polícia Federal pela imprensa

Bergson Araujo Costa
20 de Agosto de 2025
Allan dos Santos
PontoPoder

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Foram reunidos pelos investigadores dados que demonstram "natureza pejorativa e conspiratória dos conteúdos" de Allan dos Santos

Redação
20 de Agosto de 2025
Bolsonaro e Javier Milei
PontoPoder

Relatório da PF aponta que Bolsonaro planejava pedir asilo político a Milei, na Argentina

Mensagens de celular foram recuperadas por agentes da Polícia Federal

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Jair e Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por ações realizadas nos EUA contra autoridades brasileiras

As investigações que apuraram as ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF)

Bergson Araujo Costa
20 de Agosto de 2025
Imagem do pastor Silas Malafaia, que foi alvo de busca e apreensão de Polícia Federal
PontoPoder

Pastor Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

Operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF); Silas está proibido de deixar o Brasil

Redação
20 de Agosto de 2025