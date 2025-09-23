Presidente da CPI dá voz de prisão a empresário sócio do 'Careca do INSS'

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), decretou a prisão em flagrante do economista Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio de Antônio Carlos Antunes, o chamado "Careca do INSS", pelo crime de falso testemunho durante a sessão desta segunda-feira (22).

A Polícia Legislativa executou a prisão de Costa, suspeito de envolvimento nas fraudes contra aposentados e pensionistas. Ele havia sido convocado para depor como testemunha no colegiado.

Mais cedo, o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), também havia pedido a prisão pelo crime de ocultação documental. Ele mostrou as atividades de Costa em diversas empresas ligadas às irregularidades e controladas por Antônio Carlos Antunes.

"Este cidadão participou de crimes gravíssimos contra aposentados e pensionistas, continua na impunidade, continua praticando crimes e se encontrando com outros investigados (...) para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental diante de uma investigação em curso, peço a decretação da prisão preventiva", disse o relator.

O vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), também pediu ao presidente da comissão a prisão em flagrante de Costa por crime de falso testemunho. O deputado avaliou que o depoente teve "participação inequívoca" no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas.

Habeas corpus

Costa foi questionado por cerca de 30 parlamentares, mas, munido de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), acabou não respondendo à maioria das perguntas.