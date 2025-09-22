Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são denunciados pela PGR

A Procuradoria Geral da República denunciou Eduardo Bolsonaro e Paulo Renato Figueiredo Filho ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (22). A denúncia assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, aponta que os dois teriam realizado o crime de coação em processo judicial.

No documento, é detalhado que o deputado federal e o blogueiro teriam articulado sucessivas ações que visavam intervir nos processos judiciais. Com isso, queriam beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Paulo Figueiredo.

Além da condenação pelo crime de coação, Paulo Gonet também requer a reparação dos danos decorrentes das ações criminosas.

Veja também PontoPoder Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana' PontoPoder 'Babaca' e 'te arrebento': veja o que disse Malafaia sobre Eduardo Bolsonaro em áudio obtido pela PF

Dados extraídos de aparelhos celulares

A denúncia considerou:

Declarações públicas dos próprios denunciados em suas redes sociais;

Dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos.

O procurador-geral da República apontou que as ameaças foram consistentes. Paulo Gonet ainda acrescentou que os denunciados se empenharam, de modo reiterado, em submeter os interesses da coletividade em objetivos pessoais e familiares.

"Ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam". Paulo Gonet Branco Procurador-geral da República

Crime de coação

O crime de coação previsto no Código Penal ocorre quando:

É utilizada violência ou ameaça grave para favorecer interesse próprio ou alheio;

Essa violência é direcionada para autoridades;

Busca intervir em processo judicial, policial ou administrativo.

Eduardo classifica denúncia como 'fajuta'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro classificou a denúncia como "fajuta", conforme a CNN Brasil.

Em nota conjunta com Paulo Figueiredo, voltou a citar a anistia ampla e irrestrita.

"Esqueçam acordos obscuros ou intimidações que usaram por anos, porque não funcionam conosco — isto vale para mais esta denúncia fajuta dos lacaios do Alexandre na PGR. O recado dado hoje é claro: o único caminho sustentável para o Brasil é uma anistia ampla, geral e irrestrita, que ponha fim ao impasse político e permita a restauração da normalidade democrática e institucional", escreveu, na nota.