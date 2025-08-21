Diário do Nordeste
Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio

Deputado chamou ainda o indiciamento pela Polícia Federal de 'absolutamente delirante'

Redação producaodiario@svm.com.br
Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As conversas entre Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro recuperadas pela Polícia Federal revelam uma relação conturbada entre o ex-presidente e o deputado federal durante a crise causada pela imposição de tarifas ao governo brasileiro e sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um dos diálogos, o filho xinga o pai e reclama do apoio ao governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. As informações são do jornal O Globo

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. VTNC, SEU INGRATO DO C******", escreveu Eduardo no dia 15 de julho.

Em seguida, na tarde do mesmo dia, Eduardo reclamou, de forma irônica que, "se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se f****é você e vai decretar o resto da minha vida nesta p***** aqui". Ao final, Eduardo finalizou com "Tenha responsabilidade!".

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Repercussão

O ex-presidente respondeu ao filho com dois áudios, que a PF não conseguiu recuperar e também é respondido com um áudio. Logo depois, Eduardo escreveu: "Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer".

Após essas mensagens, Bolsonaro declarou que iria resolver a situação em outra entrevista, ao que Eduardo retruca afirmando que "ou não fale nada", "me deixa de lado". O ex-presidente envia, então, uma reportagem do jornal O Globo sobre a situação entre o embate envolvendo Tarcísio e Eduardo.

