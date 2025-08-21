Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio

As conversas entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro recuperadas pela Polícia Federal revelam uma relação conturbada entre o ex-presidente e o deputado federal durante a crise causada pela imposição de tarifas ao governo brasileiro e sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um dos diálogos, o filho xinga o pai e reclama do apoio ao governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. As informações são do jornal O Globo.

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. VTNC, SEU INGRATO DO C******", escreveu Eduardo no dia 15 de julho.

Em seguida, na tarde do mesmo dia, Eduardo reclamou, de forma irônica que, "se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se f****é você e vai decretar o resto da minha vida nesta p***** aqui". Ao final, Eduardo finalizou com "Tenha responsabilidade!".

Legenda: Conversa entre Eduardo Bolsonaro e Jair foram divulgadas nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Repercussão

O ex-presidente respondeu ao filho com dois áudios, que a PF não conseguiu recuperar e também é respondido com um áudio. Logo depois, Eduardo escreveu: "Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer".

Após essas mensagens, Bolsonaro declarou que iria resolver a situação em outra entrevista, ao que Eduardo retruca afirmando que "ou não fale nada", "me deixa de lado". O ex-presidente envia, então, uma reportagem do jornal O Globo sobre a situação entre o embate envolvendo Tarcísio e Eduardo.

Veja também PontoPoder Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana' PontoPoder Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se pronunciar sobre 'comprovado risco de fuga' apontado pela PF

Em nota publicada nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que a atuação dele nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil, mas em "restabelecer as liberdades individuais no país".

Eduardo chamou ainda o indiciamento pela Polícia Federal de "absolutamente delirante", destacando que vive atualmente nos Estados Unidos e, portanto, protegido pela legislação do país.

"É lamentável e vergonhoso ver a Polícai Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas, aboslutmaente normais, entre pai e filho e seus aliados. O objetivo é evidente: não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. Se meu crime for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão", afirmou.