André Fernandes toma posse em Brasília como novo presidente do PL Ceará

O deputado federal André Fernandes (PL) assumiu a presidência do diretório estadual cearense do Partido Liberal nesta segunda-feira (22). A cerimônia de posse foi um jantar, em Brasília, com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Fernandes sucede o deputado estadual Carmelo Neto (PL) e terá a missão de montar as estratégias da legenda a nível estadual para as eleições do próximo ano.

"Eu espero que a gente consiga fazer uma grande união para que saiamos [sic] com uma chapa única para enfrentar o PT. Toda vez que a gente fala de chapa única, o PT, o governo se estremecem, eles mostram um certo temor", afirmou André Fernandes ao ser questionado sobre o pleito de 2026.

O jantar contou com a presença de integrantes do PL Ceará, incluindo os deputados federais Dr. Jaziel e Matheus Noronha; os estaduais Dra. Silvana, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, David Vasconcelos; e os vereadores Priscila Costa, Julierme Sena, Marcelo Mendes, Bella Carmelo, Inspetor Alberto e Tancredo dos Santos.

FIM DA PRESIDÊNCIA DE CARMELO

A troca no comando do PL no Ceará foi anunciada ainda no primeiro semestre. No início de 2025, a recondução de Carmelo para mais um ano no cargo chegou a ser divulgada, mas a mudança foi confirmada em junho. Ele segue como presidente nacional do PL Jovem.

Em julho, Carmelo declarou que a mudança foi um “processo muito natural”, inclusive sendo um desejo pessoal. “Vou focar agora nesses últimos dias, semanas, meses como presidente do partido no Rota 22, a gente vai percorrer o Estado, vamos ouvir os cearenses", disse o parlamentar, à época.

Carmelo Neto assumiu a agremiação no Ceará em fevereiro de 2024, em meio à disputa pela definição do candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, que acabou com o nome de André como cabeça da chapa.

Então, a ida do deputado estadual para a presidência foi vista como uma estratégia para pacificar o partido no Estado a partir de uma negociação nacional.

QUEM É ANDRÉ FERNANDES?

Exercendo o primeiro mandato como deputado federal, André Fernandes tem 26 anos e está filiado ao PL desde 2022, depois de três anos no extinto Partido Social Liberal (PSL).

Natural da cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, ele é filho do pastor e deputado estadual Alcides Fernandes da Silva (PL) e de Marilene de Moura Fernandes.

Legenda: Bolsonaro e André Fernandes durante passagem do ex-presidente por Fortaleza Foto: Ismael Soares

André iniciou sua história na política como deputado estadual em 2018. Já em 2022, ele chegou ao Congresso Nacional como deputado federal mais votado no Estado.

O parlamentar ganhou destaque no cenário político como o nome mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. Antes dos mandatos no Legislativo, ele ficou conhecido por produzir vídeos políticos e humorísticos para o Youtube.

Em 2024, o político disputou a primeira eleição majoritária, concorrendo à Prefeitura de Fortaleza. À época, foi derrotado no segundo turno para o atual prefeito, Evandro Leitão (PT), por uma diferença de 10,8 mil votos.