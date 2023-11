Acidente na Fernão Dias, em MG, envolve 12 veículos e mata seis pessoas

Um engavetamento com 12 veículos resultou na morte de seis pessoas no km 517 da rodovia Fernão Dias, na Serra de Igarapé, em Minas Gerais. Conforme o Uol, o acidente ocorreu aproximadamente às 12h, deixando a pista interditada no sentido de Belo Horizonte (BH). Foram oito carros e quatro carretas envolvidos na ocorrência.

Dentre as vítimas ainda não identificadas, estavam quatro homens e duas mulheres. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais detalhou que a dificuldade de identificação ocorre porque alguns estavam sem documentos, enquanto outros estavam muito feridos.

Um dos veículos era da Prefeitura da Guaxupé (MG), e foi encontrado com duas pessoas já em óbito. Além disso, no local, um homem de 60 anos ficou preso às ferragens no acidente, mas foi encaminhado com vida ao Hospital João XXIII, em BH.

A Polícia Civil de Minas Gerais está apurando as causas do acidente, e enviou perícia para "realizar os primeiros levantamentos".

Acidente em agosto

A região do acidente é a mesma em que ocorreu outra batida que causou a morte de sete torcedores do Corinthians, sendo três do Coringão Chopp e três eram da Gaviões da Fiel Vale do Paraíba. O caso ocorreu na madrugada do dia 20, na altura do km 525.