Filho mata pai e esconde corpo com ajuda de retroescavadeira em Minas Gerais

Um homem de 27 anos admitiu nesta segunda-feira (27) ter matado e enterrado o próprio pai. O corpo foi escondido com ajuda de uma retroescavadeira em uma área de vegetação em Oliveira, Minas Gerais. A vítima, de 61 anos, foi encontrada nesse domingo (26), com um corte na garganta. Informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi a uma delegacia acompanhado de um advogado para confessar que cometeu o crime. Ele disse que fez isso após presenciar uma discussão seguida de agressão entre o pai e a mãe, e também alegou ter sido agredido ao defendê-la.

O suspeito afirmou que levou o corpo do pai para uma área de pasto e, com uma retroescavadeira, cavou um buraco e o enterrou.

"As investigações tiveram início com o desaparecimento da vítima e, só depois, começaram a aparecer indícios de que pudesse ser um homicídio, fato que foi confirmado diante da confissão do filho sobre o crime", comentou o delegado Flávio Braga, responsável pela investigação.

Corpo estava enterrado

O corpo do idoso foi achado nesse domingo (26), após testemunhas denunciarem à Polícia Militar terem visto um trecho de terra remexido.

Tanto os policiais como agentes do Corpo de Bombeiros foram ao local e confirmaram a denúncia. A vítima foi reconhecida por familiares.