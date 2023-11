Genro de Roger Abdelmassih morre durante tiroteio em assalto em São Paulo

Resultado de uma tentativa de assalto, um tiroteio em frente a um condomínio de luxo na região do Morumbi, em São Paulo, fez duas vítimas, na tarde desse domingo (27). Uma delas, de acordo com a Polícia Militar, é Dennis Roberto Ramos, genro do ex-médico Roger Abdelmassih.

Veja também

Conforme informado pelo Metrópoles, a vítima, de 53 anos, e a esposa, filha do ex-profissional de saúde, estavam na entrada do condomínio em uma moto quando foram abordados por três homens, que os renderam.

Passando pelo local no momento da abordagem, um policial escutou sons de disparo e se aproximou, dando voz de prisão aos suspeitos. A ordem, no entanto, foi ignorada. Uma troca de tiros, então, começou entre o trio de acusados e o agente, resultando na morte de Dennis, que foi atingido no peito.

Uma equipe de resgate chegou a ser acionada para socorrer o homem, mas, preocupada com a quantidade de sangue que ele estava perdendo, a própria família decidiu levá-lo ao hospital.

Apesar dos esforços, Dennis não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os suspeitos também foram baleados: dois chegaram a ser atendidos em uma unidade de saúde da região e o outro morreu no local da ocorrência. O policial não foi atingido durante a troca de tiros.

Registrado no 34º Distrito Policial de São Paulo, o caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Por enquanto, a polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para entender como começou o tiroteio.

QUEM É ROGER ABDELMASSIH?

Sogro de Dennis, o ex-médico Roger Abdelmassih foi acusado de abusar de 37 pacientes, algumas delas sedadas, sendo condenado a 173 anos, 6 meses e 18 dias de prisão. Recentemente, a defesa do ex-profissional de saúde solicitou que a sentença fosse cumprida em prisão domiciliar, pedido rejeitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.