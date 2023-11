Menino que comeu lagartixa frita está traumatizado e será acompanhado por psicólogo e psiquiatra

O garoto de 11 anos que passou mal após comer uma lagartixa frita, em Formosa (GO), está enfrentando um trauma psicológico devido à maratona de internações — foram três, ao todo. A informação foi publicada pelo G1, com base no relato da mãe da criança, Raquel de Souza.

Segundo Raquel, o filho teve episódios de ansiedade e, por isso, começará um tratamento psicológico e psiquiátrico. "Ele ficou bem traumatizado, vai ter que começar tratamento com psiquiatra e psicóloga. Vou ver hoje para ele começar, porque os médicos disseram que ele tem que fazer", compartilhou ela.

A mãe afirmou ainda que, após a última internação, o menino está fisicamente melhor, mas chegou a perder cerca de 3 quilos desde que ingeriu o animal. "Ele emagreceu muito, mas, fisicamente, está mais tranquilo", garantiu. A criança deve voltar à escola e retomar as atividades nesta segunda-feira (27).

Veja também

Lembre o caso

O menino comeu a lagartixa frita num fim de semana que passou na casa do pai e ficou aos cuidados da madrasta e da mãe dela. "A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado, e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo [lagartixa] porque passavam necessidade”, explicou o delegado Paulo Henrique Santos.

Em depoimento, a mãe da madrasta disse que o garoto ficou curioso com a história e quis comer o animal. Ela, então, teria dito que, se ele conseguisse caçar mais lagartixas, ela iria preparar o "prato".

A criança aceitou o desafio e caçou em torno de quatro lagartixas. O caso segue em investigação.