Menino que comeu lagartixa frita dada por mãe de madrasta volta a ser internado

O menino de 11 anos que comeu lagartixa frita foi novamente internado, nessa terça-feira (21), em uma unidade de saúde após voltar a passar mal, em Formosa, Goiás. O animal foi preparado e servido ao garoto pela mãe da madrasta dele.

A mãe do jovem, Raquel de Souza, disse que o filho se sentiu mal novamente nessa segunda-feira (20). No dia seguinte, ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As informações são do portal G1.

Raquel de Souza mãe do menino Ele está passando mal com diarreia e mal-estar, fraqueza, dor de cabeça devido a essa infecção. A flora intestinal dele está toda bagunçada devido ao tanto de bactéria que tem no corpo dele. Foi isso que o médico explicou.”

Veja também

Ele foi liberado da unidade no mesmo dia, mas deve retornar nesta quarta-feira (22) para pegar o resultado de exames e passar por uma nova consulta médica, segundo a publicação.

"Desde que comeu a lagartixa, todos os dias ele sente algo, dor de cabeça, vômito, diarreia, fraqueza, febre, falta de apetite", disse a mãe da criança.

O menino está com dificuldade em se alimentar, comendo apenas frutas e tomando água de coco.

O que aconteceu

Após passar o fim de semana na casa do pai, que foi trabalhar no dia 6 de novembro, uma segunda-feira, o menino ficou sozinho com a madrasta e a mãe dela. Enquanto brincava, acabou quase matando uma lagartixa.

Na ocasião, a idosa, de origem humilde, relatou à criança que, no passado, as pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica comiam o animal para evitar passar fome.

Paulo Henrique Santos Delegado A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo, porque passavam necessidade.”

Curioso, o garoto teria demonstrado interesse em comer o lagarto e a mulher se ofereceu para preparar o animal, desde que ele conseguisse outros. Então, o menino caçou quatro lagartixas, que foram limpas, temperadas, fritas e servidas a ele pela mãe da madrasta.

No dia seguinte a refeição, o jovem começou a passar mal, com infecção, e chegou a ficar hospitalizado por três dias.