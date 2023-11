Criança come lagartixa frita oferecida pela madrasta e passa mal

Um menino de 11 anos passou mal e foi diagnosticado com infecção intestinal dias após comer uma lagartixa frita oferecida pela madrasta e pela mãe dela. O caso aconteceu em Formosa (GO), na Região do Entorno do Distrito Federal.

O caso aconteceu há pouco mais de uma semana, em 6 de novembro, mas só foi registrado pela polícia na última sexta-feira (11).

A criança foi atendida pelos médicos e se recupera em casa. A mãe dele foi ouvida pela Polícia Civil de Goiás, enquanto a expectativa é de que a madrasta preste depoimento ainda nesta semana.

De acordo com informações do delegado Paulo Henrique Santos ao portal g1, a mãe do menino informou que o deixou na casa do pai para passar o fim de semana. Lá, as atuais companheira e sogra do homem teriam afirmado à criança ser comum o consumo da lagartixa por elas no passado, e por isso decidiram fazer para a criança. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

"A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo", pontuou o delegado.