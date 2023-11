Após registrar sensação térmica de 58,5°C, Rio de Janeiro tem chuva de granizo pela noite

Após o Rio de Janeiro registrar sensação térmica de 58,5 ºC na manhã desta terça-feira (14), os moradores foram surpreendidos com chuva de granizo pela noite. Conforme o g1, o fenômeno se concentrou na Zona Oeste até às 21h30. Houve registro das pedras de gelo em lugares como a Vila Kennedy, além de ter chuva forte em Bangu.

O Alerta Rio detalhou que a chuva também se concentrava na Baixada Fluminense, indo para a Zona Norte, próximo de Irajá, Penha e Ilha.

No feriado desta quarta-feira (15), Dia da Proclamação da República, o tempo deve ser influenciado por áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor. As temperaturas seguirão elevadas ao longo da semana, com máximas em torno de 40 graus.

'GRANDE PERIGO'

Na segunda-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou que, até sexta-feira (17), pelo menos, o Rio de Janeiro estará em uma área de "grande perigo", com riscos à saúde da população, devido à onda de calor.