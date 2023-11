Menino que comeu lagartixa frita em Goiás vomitou e urinou 'preto', revela mãe

Um menino de 11 anos, que teria sido obrigado pela madrasta a comer lagartixa frita, teve vômito e urina na cor preta, no Estado de Goiás, segundo a mãe do garoto. As informações são do portal Metrópoles.

A mãe do menino ainda afirmou que a madrasta preparou cinco lagartixas diferentes e obrigou que o garoto comesse, enquanto ele passava alguns dias com o pai.

O caso aconteceu no último dia 6 de novembro. O menino começou a passar mal, teve dor de cabeça, fraqueza e diarreia, além de ficar com a língua inchada. Ele foi levado ao hospital, onde foi diagnosticada uma infecção alimentar.

O garoto recebeu alta do hospital na última segunda-feira (13). A Polícia Civil de Goiás soube do caso na última sexta-feira (10) e iniciou a investigação. A madrasta do menino deve ser ouvida pela Polícia nos próximos dias.

Um suposto costume do passado

De acordo com informações do delegado Paulo Henrique Santos ao portal g1, a mãe do menino informou que o deixou na casa do pai para passar o fim de semana. Lá, as atuais companheira e sogra do homem teriam afirmado à criança ser comum o consumo da lagartixa por elas no passado, e por isso decidiram fazer para a criança. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

"A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo", pontuou o delegado.