Influencers que deram banana e macaco de pelúcia para crianças são indiciadas por racismo

As influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves, mãe e filha respectivamente, foram indiciadas pela Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi) no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (13). Elas terão que responder por conteúdo divulgado nas redes sociais no início do ano. No vídeo, as influencers “presenteiam” duas crianças negras, uma com uma banana e outra com um macaco de pelúcia.

O caso que resultou no indiciamento de mãe e filha corresponde ao da criança que recebeu o macaco de pelúcia de presente.

Veja também

Em vídeo publicado em maio, pouco tempo depois do conteúdo racista das influenciadoras, a advogada e especialista em direito antidiscriminatório Fayda Belo denunciou a ação das influenciadoras e classificou a atitude como “racismo recreativo”, que ocorre quando alguém usa de discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão.

Relembre

No vídeo publicado no Tik Tok das influenciadoras, mãe e filha abordam uma criança negra e oferecem: "um presente ou 10 reais?". O menino escolhe uma caixa e, ao abri-la, vê que é uma banana. A mãe e influenciadora ainda fala para criança “Você gosta”.

Foto: reprodução

Em outra gravação, a mulher para uma menina na rua e faz uma proposta similar, oferecendo a opção de a criança escolher entre R$ 5, ou uma caixa. A criança opta pelo “presente”, abre o box, vê que se trata de um macaco de pelúcia, aparenta ter ficado feliz, abraça o brinquedo e agradece a influencer.

Após a repercussão negativa, o vídeo foi retirado do ar. Em nota, a dupla afirma que repudia qualquer tipo de discriminação racial, além de dizer que o conteúdo “não tinha intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou a discriminações de minorias”.

Desde o fim de maio, todos os perfis das influenciadoras foram também bloqueados nas redes sociais. No período do vídeo, a dupla tinha cerca de 13 milhões de seguidores no Tik Tok.