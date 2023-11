Jovem de 18 anos descobre gravidez de quíntuplos e passa mal em ultrassom no Rio de Janeiro

A jovem Sara Campos da Silva, de 18 anos, teve uma surpresa na última quinta-feira (16) ao comparecer a um exame de ultrassom para acompanhar sua gravidez, e descobrir que carrega no ventre gêmeos quintúplos. A reação dela, natural de Nilópolis, no Rio de Janeiro, que teve falta de ar e passar mal com a notícia, foi gravada em um vídeo compartilhado pelo pai dos bebês, Renan Alves, 20, nas redes sociais.

"Quando o médico falou que era um, depois dois, no terceiro eu já estava passando mal. No quinto, não o ouvi falar", relatou a estudante em entrevista à TV Globo nesta terça-feira (21).

Renan, pai dos bebês, disse que sua "pressão foi lá em cima" durante o exame: “Quando o médico falou que eram dois corações batendo, eu saí da sala. Quando voltei, o médico disse que tinha cinco. Aí que saí da sala mesmo e comecei a chorar, passar mal".

REAÇÃO DA JOVEM FOI GRAVADA:

A emoção é compartilhada também pela mãe de Sara, Claudia Maria Campos da Silva, que foi a pessoa que gravou o ultrassom: "Na hora que eu estava gravando, eu estava feliz sim, mas meu sorriso foi de nervoso. Vocês não têm noção do quanto eu estava nervosa naquela hora".

Segundo o g1, a genética da família do pai das crianças pode explicar a gestação dos quintúplos, que é "raríssima", conforme o obstetra Rogério Gama.

As irmãs de Renan tiveram filhos gêmeos, bem como uma prima e um tio do jovem de 20 anos.

Veja também

'Vaquinha' para enxoval

Sara e Renan começaram uma "vaquinha" virtual para arrecadar dinheiro para montar o enxoval dos cinco filhos e cobrir outros custos. A estudante mora na casa dos pais ainda, e no local não há espaço para acomodar cinco bebês.

"A gente fica preocupado por não ter casa para colocá-los, pois a minha casa é pequena. Eu peço todos os dias: ‘Me dê força, Senhor. Porque eu preciso ajudar com essas cinco crianças’”, desabafa Claudia, avó dos bebês.

Na "vaquinha", o casal de jovens pais pede ajuda "com qualquer valor para nos ajudar a comprar as coisas que faltarem para o enxoval e para manter as crianças quando elas nascerem, com fraldas e possíveis formulas. Agradecemos todo apoio e contamos com sua oração pela gravides e pelos bebês".

O casal também criou um Instagram para compartilhar a evolução da gravidez, com o nome de perfil Gerando Quintúplos.