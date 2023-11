Morte registrada perto do Engenhão não tem relação com show de Taylor Swift, diz prefeito do Rio

Após a divulgação de que um terceiro fã de Taylor Swift teria morrido durante a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro, o prefeito da Cidade, Eduardo Paes, se manifestou negando a informação.

Na manhã desta terça-feira (21), o telejornal Fala Brasil, da RecordTV, noticiou que a Polícia estaria investigando uma morte nas proximidades do Engenhão - onde a cantora se apresentou. Com a repercussão, o prefeito publicou no X (antigo Twitter) que a morte não tem relação com o show.

"Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento, e o paciente tinha problemas de saúde preexistentes", escreveu Paes. Segundo a RecordTV, o Corpo de Bombeiro atendeu ao caso de um jovem de 23 anos encontrado inconsciente, nas proximidades do estádio. Ele teria sido socorrido, mas não resistiu. A emissora vinculou a morte à apresentação de Taylor Swift.

Na última sexta-feira (17), Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu no Engenhão durante show de Taylor Swift. Já na madrugada do domingo (19), Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos morreu durante um assalto em Copacabana. Ele estava na cidade carioca para assistir ao show da cantora.