Vendedor brasileiro ganha aposta de embaixadinhas contra argentino e vídeo viraliza

Um vendedor ambulante brasileiro viralizou nas redes sociais após ganhar uma aposta de embaixadinhas contra um torcedor argentino do Boca Juniors no Rio de Janeiro. O momento foi registrado em uma reportagem da emissora argentina TyC Sports nesta terça-feira (21), horas antes do jogo do Brasil e Argentina no Maracanã.

O repórter argentino sugeriu o desafio entre o torcedor do Boca Juniors e o brasileiro. Caso o estrangeiro perdesse, ele teria que comprar todas as caipirinhas que o vendedor estava vendendo.

O argentino iniciou o desafio e conseguiu fazer 53 embaixadinhas. Em seguida, foi a vez do brasileiro fazer o desafio, mas decidiu acrescentar um obstáculo: ele fez as embaixadinhas segurando uma bandeja com bebidas em uma das mãos.

Outros torcedores argentinos tentaram prejudicar o vendedor, jogando areia e tirando copos da bandeja que ele segurava. Mesmo assim, o brasileiro completou 60 embaixadinhas e venceu o desafio.

Após o vendedor ganhar o desafio, o argentino ainda reclamou que a caipirinha tinha pouco álcool e o brasileiro rebateu. “Pouca cachaça? Para de chorar, acabei de preparar. Você queria me fazer passar vergonha na televisão, mas foi você quem passou”, disparou.

