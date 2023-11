Médico fisiculturista morre por hemorragia no fígado aos 33 anos

Um médico fisiculturista de 33 anos morreu, no último domingo (19), em um hospital particular de São Paulo. Rodolfo Duarte Ribeiro dos Santos teve uma hemorragia no fígado. As informações são do portal Metrópoles.

O atleta era médico do esporte e dono de uma clínica na região de Moema, em São Paulo. Rodolfo também acompanhava atletas e outros fisiculturistas.

A família de Rodolfo informou que ele "sofreu uma parada cardíaca após um quadro de hemorragia decorrente de um adenoma no fígado", de uma condição que ele já tratava. Eles ainda esclareceram que ele não fazia o uso de anabolizantes.

"A família e os associados de Rodolfo repudiam ilações sobre a vida particular do profissional, especialmente em um momento tão dolorido, no qual se pede respeito", dizia nota.

O homem foi levado ao hospital no sábado (18) e morreu horas depois, no domingo (19) pela manhã.