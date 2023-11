Brasileira é confundida com suposta sequestradora de criança na Espanha

A garçonete Maísa da Rocha, 23, denunciou que foi presa na cidade de Oviedo, na Espanha, após ter sido confundida com uma suposta sequestradora. Ela contou ao g1 que passou quatro dias detida, em outubro, e que acredita que a cor do seu cabelo, que é ruivo, como o da suspeita, pode ter provocado a confusão.

"[Estou] Traumatizada, dá até vontade de ir logo embora. A gente vem para cá em busca de melhorias e acontece isso", declarou ela ao portal.

Maísa, a mãe e a irmã caçula se mudaram para a Espanha há seis anos para tentar uma vida melhor. Elas são naturais de Itapuranga, em Goiás.

O que aconteceu?

Segundo a garçonete, uma mulher procurou a polícia local para denunciar que uma outra mulher ruiva, branca e magra tinha tentado sequestrar seu neto, de 5 anos, em uma praça próximo à casa da goiana. A polícia, então, começou a buscar imagens de mulheres com essas características e Maísa foi "reconhecida".

"A avó da criança foi quem denunciou. Depois, a mãe da criança, que nem estava lá, disse que fui eu. Depois, uma mulher que tem um estabelecimento aqui perto ligou para a mãe da criança e disse que tinha sido eu", lembra a garçonete.

A prisão aconteceu no dia 7 de outubro, quando Maísa foi parada pelos agentes de segurança na saída do trabalho e questionada sobre a suposta tentativa de sequestro. Ela negou, mas não foi suficiente para evitar a detenção. "[A tentativa de sequestro] Era 17h30, essa hora era a hora que eu estava arrumando para ir para o meu serviço. Mostrei para ele vídeos que tinha feito com minha irmã no Tik Tok naquele horário", relatou.

Mesmo com as evidências, Maísa foi presa e chegou a ser transferida para uma penitenciária, onde ficou por um dia. O engano só foi descoberto quando uma garota ruiva procurou a polícia para dizer que ela tinha se encontrado com a avó da criança que supostamente foi vítima de tentativa de sequestro.

"A menina que realmente teve a discussão com essa senhora, que tem o cabelo da cor do meu, falou para a mãe dela que quem tinha brigado com a senhora era ela. Elas foram e falaram a verdade para a polícia, que ela tinha discutido com a senhora, mas não queria levar o menino, só estava chamando para brincar".

De acordo com o g1, Maísa perdeu o emprego como garçonete e luta para retomar o trabalho na Espanha. Com ajuda de advogados, ela pretende processar o estado pelos danos que sofreu.

Repercussão

Jornais espanhóis têm repercutido o caso mostrando o lado de Maísa. "Jovem acusada de raptar criança em Oviedo pede responsabilidade por ter ido para a prisão 'sem motivo'", diz uma das manchetes.

Procurado pelo G1 para posicionamento sobre o caso, o Itamaraty disse que não pode fornecer informações sobre casos individuais de assistências a brasileiros.