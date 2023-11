Brasileira é encontrada morta na Austrália dentro de banheira

Uma brasileira de 43 anos foi encontrada morta em Sidney, na Austrália, no último sábado (25). O corpo da vítima estava dentro de uma banheira com gelo no apartamento em que ela residia.

A mulher foi identificada como Catiúscia Machado, natural de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em entrevista à Rádio Gaúcha, a mãe da vítima, Eliaide Machado afirmou que o suspeito do crime era namorado da vítima.

Veja também

Segundo ela, a polícia relatou que o casal teve uma briga e Catiúscia teria corrido para se trancar no banheiro, mas caiu e bateu com a cabeça na banheira. "Ela veio a óbito na hora. Isso foi o que o investigador passou e disse que um vizinho viu a situação e chamou a polícia porque ele estava tentando fugir", afirmou.

"Quando os policiais entraram, o corpo dela estava banheira, com gelo que ele colocou para conservar o corpo", disse. Eliade também contou que o suspeito, que é brasileiro, foi detido pela polícia local.

Catiúscia era pedagoga e especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Ela havia se mudado a poucos meses para a Austrália com o namorado. Segundo a mãe, a filha conheceu o suspeito há cerca de um ano em Vila Velha, no Espírito Santo.

A vítima deve ser enterrada em Canoas, mas não há previsão para a chegada do corpo no Brasil.