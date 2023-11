Brasileiro é recebido por primeiro-ministro irlandês e ganha medalha por evitar ataque em Dublin

O brasileiro Caio Benício, 43 anos, foi recebido pelo primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, e homenageado com uma medalha pelo ato de coragem durante um ataque ocorrido em Dublin, capital do país europeu, no dia 22 de novembro. O brasileiro, que trabalha para um aplicativo de entrega de comidas, ao lado de um estudante francês de hotelaria, identificado como Alan, se tornou herói no país.

Os dois desempenharam papel decisivo para parar uma pessoa que atacou cinco indivíduos com uma faca, ferindo gravemente uma menina de cinco anos. O agressor foi preso.

Em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (26), Caio Benício agradeceu a honraria. “Foi uma grande honra conhecer o Primeiro-Ministro Leo Varadkar e receber uma medalha pelo meu ato de coragem”, escreveu ele. Nos comentários, o carioca recebeu uma série de agradecimentos, sendo constantemente chamado de “herói”.

“Você é um cidadão de boa índole e merece o reconhecimento de todos nós pela sua conduta como pessoa e depois pela sua atitude perante ao acontecimento de violência que se retrata no mundo atual de muito egoísmo e ódio entre os habitantes. Precisamos de mais cidadãos como você; com amor no coração e belas atitudes!!”, disse um seguidor.

“Você merece a cidadania irlandesa e um monumento com seu nome e rosto. Todos os irlandeses agora sabem que os brasileiros estão lá para trabalhar e viver em paz”, defendeu outra pessoa. “Obrigado pela sua bravura e coragem. Nosso país precisa de mais exemplos como você”, declarou um internauta irlandês.

SOCORRO

Em entrevista, na sexta-feira (24), ao Irish Daily Mirror, o entregador brasileiro descreveu como usou o capacete para deter o atacante. Pai de dois filhos e natural do Rio de Janeiro, ele explicou ao jornal que estava passando pela Praça Parnell quando viu o que parecia ser uma briga. “Eles estavam brigando por uma garota, estavam puxando uma garota”, disse o ex-dono de restaurante.

“Acabei de parar minha motocicleta e o vi esfaqueando-a várias vezes no peito”, acrescentou ele, detalhando que tirou o capacete e começou a socar o agressor.

“Eu bati na cabeça dele e ele caiu no chão. Depois disso, bati nele algumas vezes e então as pessoas vieram e começaram a chutá-lo”, explicou.

Segundo a polícia local, uma menina de cinco anos e uma mulher estão gravemente feridas. Outras duas crianças, um menino de cinco anos e uma menina de seis, sofreram ferimentos menos graves. O agressor, cuja identidade não foi revelada, também está no hospital com ferimentos de faca e está sendo interrogado para esclarecer os motivos da violência empreendida por ele.