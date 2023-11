Ataque na Irlanda deixa cinco pessoas feridas, incluindo três crianças

Cinco pessoas, entre elas três crianças, foram hospitalizadas nesta quinta-feira (23) depois de um ataque com faca em Dublin, informou a polícia irlandesa.

Segundo a Rádio Televisão Irlandesa (RTE), a polícia não considera que os fatos tenham caráter terrorista. As cinco vítimas foram enviadas a vários hospitais da região da capital.

O principal suspeito do crime foi detido e se feriu no ataque, que ocorreu perto de uma escola, segundo informação do jornal The Irish Times. O motivo do ataque não foi divulgado.

Feridos

De acordo com a CNN, uma mulher e uma menina sofreram ferimentos graves, enquanto outras duas crianças e um homem foram socorridos com ferimentos mais leves.