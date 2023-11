Javier Milei diz que Lula será 'bem-vindo' se quiser ir à posse na Casa Rosada

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, declarou, em entrevista para uma emissora de TV argentina, nessa quarta-feira (22), que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, será "muito bem-vindo" se decidir ir à posse dele, na Casa Rosada, em Buenos Aires, marcada para 10 de dezembro. As informações são do Jornal da Globo.

Durante a campanha eleitoral, Milei fez ataques a Lula, a quem chamou de “corrupto” e “comunista”, e prometeu retirar a Argentina do Mercosul.

Veja também

Na última segunda-feira (20), um dia após Milei ser eleito, o assessor internacional do Governo Lula, Celso Amorim, declarou que o presidente não compareceria. "Acho que o presidente Lula, pelo que eu conheço dele, que haja sido objeto de ofensas pessoais, é muito difícil ele ir. Independentemente de outros convites que o presidente eleito Milei tenha feito, eu acho que ele não deve ir", declarou Amorim à jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

Ele indicou que um representante da União deveria ser enviado à cerimônia de posse.

Antes da manifestação de Milei, a futura chanceler argentina, Diana Mondino, disse que gostaria que Lula fosse para a cerimônia. E citou o aceno: “Vamos convidar Lula para vir à posse”, frisou. Ela ainda destacou que “o Brasil e a Argentina sempre estiveram juntos e sempre trabalharão juntos”.

Lula desejou, ainda no domingo, "sorte" ao novo governo argentino, sem citar nominalmente o vencedor, e disse que o Brasil, principal parceiro comercial da Argentina, estará sempre disposto a trabalhar com seus "irmãos" do país vizinho. Mas Milei, que já havia dito que caso se tornasse presidente não se encontraria com Lula, convidou o antecessor, Jair Bolsonaro, para comparecer pessoalmente à posse, durante uma videochamada.