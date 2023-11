Idoso passa quatro anos sem fechar os olhos após cirurgia estética: 'destruiu minha vida'

Um idoso de 80 anos ficou quatro anos sem conseguir fechar os olhos após passar por uma cirurgia estética para diminuir o tamanho das bochechas. Pete Broadhurst, morador do Reino Unido, disse que o procedimento ocorreu em 2019, e que o cirurgião acabou removendo uma quantidade excessiva de tecidos sob os olhos dele.

“O que aconteceu destruiu totalmente minha vida. Em vez de começar a viver, eu fiquei obcecado em tentar corrigir isso. Usei minha pensão para fazer meus olhos parecerem bons e tive que usar bancos de alimentos para economizar dinheiro suficiente para fazer uma cirurgia", revelou o idoso ao jornal britânico The Mirror.

Neste ano, ele finalmente conseguiu recursos suficientes para fazer o procedimento na Tailândia: "Posso fechar os olhos e descansar. Agora consigo dormir tranquilamente, coisa que eu não fazia antes há muito tempo. Agora consigo ver com clareza. Olho pela janela e vejo tudo normal, claro. Está tudo normal".

Veja também

Autoestima afetada

Conforme o jornal britânico, Pete começou a ter problemas com sua aparência em 1959, quando um problema dentário o deixou com bochechas dilatadas. Ele conta que não conseguia se manter em relacionamentos e que sofria bullying.

Somente no fim de 2018 ele resolveu agir e fazer as primeira cirurgias. O aposentado fez lifting de pescoço, um procedimento sob os olhos e uma rinoplastia. No retorno, os profissionais de saúde notaram irritação nos olhos e fizeram uma cirurgia corretiva, mas que não resolveu o problema inteiramente.