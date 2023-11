Mais 14 reféns israelenses são libertados pelo Hamas neste domingo (26)

Mais 14 israelenses reféns na Faixa de Gaza foram libertados pelo Hamas, neste domingo (26), durante o cessar-fogo com Israel. Além deles, também foram liberados três tailandeses que estavam sob o domínio do grupo terrorista desde o início da guerra, em 7 de outubro.

A libertação dos presos faz parte do acordo de trégua de quatro dias, que pode ser prorrogado até quarta-feira (29) caso as negociações avancem. O cessar-fogo começou na sexta-feira (24). As informações são do G1.

Veja também

Em contrapartida, o serviço penitenciário de Israel anunciou a soltura de 39 prisioneiros palestinos que estavam detidos no país antes do início da guerra.

Desde o início do cessar-fogo, 58 reféns foram libertados pelo Hamas, enquanto Israel soltou 117 palestinos. A libertação deste domingo já é terceira efetuada pelo grupo terrorista.

Veja quem são os reféns israelenses libertados nesse terceiro dia de trégua da guerra.