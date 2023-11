Ary Mirelle e João Gomes mostram decoração do quarto do bebê Jorge

Ary Mirelle, de 22 anos, mostrou, nesta segunda-feira (27), através do seu perfil no Instagram, o quarto do filho que espera com João Gomes. Prestes a chegar ao mundo, Jorge já tem seu próprio espaço, preparado com muito amor e dedicação. O casal optou por um estilo clean, de tons terrosos e madeira em praticamente todos os móveis e revestimentos. Em destaque, ursinhos, outros bichinhos da floresta, árvores e plantas, que dão um toque especial ao ambiente.

Veja também

"O sonho tá cada dia mais próximo e a ficha vai caindo enquanto meu mundo se transforma para a chegada de Jorge. Entrar pela primeira vez no quartinho do meu bebê foi uma experiência que jamais vou esquecer", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação. Em resposta, o papai orgulhoso brincou: "Falta só colocar um quadro de Naruto que eu comprei".

Os seguidores responderam com as manifestações de carinho e de ansiedade pelo bebê que está a caminho. "Que lindo Ary, que seu menino venha cheio de saúde, pois já é muito amado por nós. Deus abençoe vocês. Um cheirinho na irmã", disse uma internauta. "Eu amei cada detalhe, que venha cheio de saúde esse Príncipe", desejou uma fã. "Tá lindo demais!! Jorge vai amar o quartinho dele, vocês vão viver momentos incríveis nesse lugar!", escreveu outra seguidora.

No dia 21 de novembro, João Gomes pediu Ary Mirelle em casamento e mostrou a aliança da jovem nos stories do seu perfil. O cantor disse: “O pedido veio aí”. "Agora você é meu esposo", completou ela, que está grávida do primeiro filho do casal.