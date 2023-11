Zezé Di Camargo fala sobre casamento com Zilu e a fama de ‘pegador’: ‘eu passava o rodo’

O sertanejo Zezé Di Camargo, de 61 anos, abriu o jogo sobre o fim do casamento com Zilu Godoi, de 65, e sobre seu comportamento enquanto ainda estavam juntos. Após nove anos separados, o artista contou, para o programa “Podcats”, dessa quarta-feira (22), que a separação foi amigável. No entanto, ele relembrou que a traiu algumas vezes.

“Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas iguais a Gra [Graciele Lacerda, atual do famoso], eu tive o quanto eu quis durante a minha vida”, afirmou, confirmando a fama que sempre teve de “pegador”. “Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso”, ressaltou.

Ele também comentou que alguns indagavam como ele conseguia andar solto e “pegar todas”, sem virar notícia. “Tem amigos que perguntam como eu fazia, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente faz, está na Internet. Eu assumo isso. Isso não quer dizer que eu deixei de ser um puta pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos”, se defendeu.

Porém, a vida secreta começou a cansar Zezé, que decidiu colocar um ponto final em seu casamento em 2012, oficializando o divórcio somente dois anos depois. “Chegou num momento que eu falei: pera aí, eu não aguento mais ficar fazendo o que estou fazendo e ficar passando por bonzinho: fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz. São hipócritas e mentirosos. Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu sai fora, eu fui detonado”, acrescentou.

Ele também falou como foi a separação com Zilu, e sobre a opinião pública, que normalmente cai em cima dele, até hoje. “As pessoas falam: 'Ah, mulher que te ajudou, que viveu com você'. Peraí. Eu não fiz sucesso da noite pro dia e larguei a minha mulher. Depois do sucesso, eu ainda vivi 28 anos com ela. E quando eu me separei, chamamos o juiz, o advogado: isso é seu, isso é meu. Depois que já estávamos separados e tudo resolvido, ela resolveu entrar na justiça contra mim. Resultado: ela perdeu muito dinheiro. Perdeu as três causas que moveu contra mim, e eu estou aqui ascendente igual foguete”, explicou.

Juntos, Zezé e Zilu tiveram três filhos, sendo eles Wanessa Camargo, de 40 anos, Camila Camargo, de 38 anos, e Igor Camargo, de 28. Atualmente o famoso é casado com Graciele Lacerda, com quem vive há 11 anos. Os dois pretendem oficializar a união em 2024.