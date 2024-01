Xand Avião diz que Juliette ainda não é cantora: 'é afinada'

Durante participação no podcast "G1 Ouviu", transmitido ao vivo nesta segunda-feira (15), o cantor Xand Avião falou sobre os artistas convidados para gravar feats no novo DVD da carreira. Intitulado por "Mixtura", a produção audiovisual conta com nomes nacionais da música. Ao ser questionado sobre a participação de Juliette, o forrozeiro fez uma análise sobre o trabalho da paraibana.

"Juliette não é cantora, fizeram uma cantora nela. Para todo mundo entender, o pessoal fica cobrando a Juliette para cantar bem. A Juliette é uma pessoa afinada que sabe cantar, mas não é cantora. Ela vai ser com certeza porque ela tá empenhada nisso, tá fazendo aula de canto. Ela cresceu muito desde que ela saiu do BBB", comentou Xand Avião.

Ainda em entrevista, ele falou sobre o quanto ficou espantando com a qualidade vocal de Juliette durante gravação de DVD, em Recife (PE).

Xand Avião Cantor No DVD que eu gravei com ela fiquei abismado com a qualidade vocal que ela já tá, ue afinada ela é, sempre foi. Ser cantor não é só afinar, é saber usar respiração na hora... isso ela tá aprendendo com o tempo

O cantor revelou ainda que fez dueto da canção "Alta Estação" com a cantora paraibana — uma música de Xand Avião gravada em 2004. No DVD, o forrozeiro cantou ainda com João Gomes e Simone Mendes.

Por fim, Xand Avião declarou que acompanha o trabalho dela há anos, muito antes dela no BBB. Ele relatou ter lembranças dela em shows de João Pessoa (PB), Patos (PB) e Campina Grande (PB).