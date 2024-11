Zezé Di Camargo nega ter deixado Luciano para viver carreira solo: 'Não abandonei a dupla'

O sertanejo Zezé Di Camargo, 62, falou sobre o atual momento da carreira e respondeu questionamento sobre o fim da dupla com o irmão, Luciano, nos bastidores do projeto em alto mar "Navegando com Amigos". Em entrevista ao Uol, publicada neste domingo (24), ele falou sobre o trabalho solo paralelo.

"Sou um artista com mais de 30 anos de sucesso ao lado do meu irmão, não abandonei a dupla. Jamais! Continua tendo o meu carinho e respeito, que é uma coisa consagrada pelo povo brasileiro e não tenho direito jamais de menosprezar", explicou o sertanejo.

Zezé ainda pontuou que o trabalho que desenvolveu como solista, o projeto "Rústico", é como "fosse um comerciante e abrisse uma filial. Diria que o rústico é uma filial de Zezé Di Camargo e Luciano".

Novo herdeiro chegando

Ainda na entrevista, ele falou da expectativa para a chegada da filha Clara, fruto do casamento com Graciele Lacerda.

"É claro que a expectativa é muito grande, todo mês vou ao médico com ela fazer o ultrassom, vejo a carinha dela", contou o artista.