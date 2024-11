Cantor de trap Major RD é atingido por laberada de fogo em show no Rio de Janeiro; assista

O trapper carioca Major RD foi atingido por uma labareda de um canhão de fogo durante apresentação no Mainstreet Festival, no Rio de Janeiro (RJ), no domingo (24).

O acidente aconteceu durante apresentação da música "Só Rock". O trapper caminhava pelo palco do evento e, ao parar em uma ponta da passarela em que percorria, ele foi atingindo pelo fogo no rosto.

Veja momento que cantor é atingido:

De imediato, o artista expressou reações de dor ao ser atingido. Ele se jogou ao chão e, em seguida, a equipe técnica e de segurança entrou no palco.

Em seguida, a execução da música foi parada e o silêncio tomou de conta do público. Poucos minutos depois, Major RD retomou a apresentação.

Ao término do show, o carioca recebeu cuidados no camarim. Em vídeo publicado no "X", um socorrista molha o braço direito do artista com soro fisiológico.

No Instagram, o trapper escreveu mensagem sobre o ocorrido acompanhado de uma foto com uma compressa no olho direito: "Primeiro, a mulher doida me desmaiou. Agora tentaram jogar fogo em mim. A vida tá insana galera".