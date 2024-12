Allan Souza Lima faz post sobre lealdade após Rafa Kalimann aparecer com Nattan nos bastidores de show

O ator Allan Souza Lima fez um post falando sobre lealdade após Rafa Kalimann ser vista nos bastidores do show de Nattan, no Carnatal, no Rio Grande do Norte, no último sábado (7).

“Frases que falei por aí: Me perguntaram por esses tempos o que eu mais conquistei de valor durante o percurso da minha vida. Eu respondi: A amizade. Meus leais amigos. Esse bem precioso ninguém me tira. O preço da lealdade é um valor inestimável. Bom dia", escreveu Allan, na segunda-feira (9), nos Stories do seu Instagram.

Rafa e o ator namoraram por um ano. No final de novembro, ela apagou os registros que tinha com o artista de suas redes sociais. Eles ainda não falaram publicamente sobre o término.

No sábado (7), a atriz chegou na companhia de Nattan por volta das 2h da manhã no Carnatal, segundo o colunista Lucas Pasin. Eles foram direto para o camarim do forrozeiro.