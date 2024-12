Tom Brady homenageia filho pelo aniversário de 15 anos

O ex-jogador de futebol Tom Brady publicou, no domingo (8), uma homenagem ao filho, Benjamin, fruto do seu casamento com a modelo brasileiro Gisele Bündchen, pelo aniversário de 15 anos dele.

Veja também Zoeira Rose Miriam pede perdão a suposto namorado de Gugu após briga nas redes sociais Zoeira The Line, prédio citado no 'Quem quer ser um milionário?', tem capacidade para 9 milhões de pessoas Verso Indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro vem 25 anos após Fernanda Montenegro

Tom publicou uma série de fotos do adolescente e disse que está orgulhoso do jovem que ele se tornou. “Você é um estudante, artista, atleta, músico e companheiro de equipe... mas, acima de tudo, você é o melhor irmão e filho que alguém poderia pedir”, iniciou ele.

"Você se dedica tanto a tudo que faz, e isso fica evidente na maneira como você inspira os outros ao seu redor. Obrigado por sempre nos fazer rir, mesmo quando não é para fazer! Mal posso esperar para ver todas as coisas maravilhosas que você continuará a conquistar. Papai te ama muito”.

O ex-atleta ainda é pai de Vivian, de 12 anos, também do relacionamento com Gisele, e de John Edward, 16 anos, do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.