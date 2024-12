The Line, prédio citado no 'Quem quer ser um milionário?', tem capacidade para 9 milhões de pessoas

A cidade futurista 'The Line', constituída por um prédio gigantesco na Arábia Saudita, virou assunto nas redes sociais após ser citada em uma pergunta do 'Quem quer ser um milionário?', da TV Globo, neste domingo (8). O "local" possui 170 km de extensão e tem como premissa a possibilidade de ser percorrida de uma ponta a outra em 20 minutos com o uso de transporte público.

O The Line é um projeto de cidade vertical, que possui a pretensão de abrigar cerca de 9 milhões de pessoas. Sem carros ou avenidas, os criadores estipulam que todos os residentes viverão a cinco minutos a pé de todas as instalações essenciais do complexo.

Ele foi citado, inclusive, em meio a uma questão sobre a quantidade de pessoas que poderão residir no empreendimento. O participante Augusto Moretti, professor de história de 32 anos, acertou a pergunta após receber a ajuda da plateia.

Legenda: Local terá grandes edificações dentro do próprio complexo Foto: divulgação/NEOM

Com estruturas paralelas revestidas por fachadas espelhadas, o 'The Line' deve abrigar por dentro edifícios, parques, escolas e locais de trabalho. O objetivo seria conectar montanhas do noroeste ao litoral do Mar Vermelho em uma área de 34 quilômetros quadrados.

O problema, entretanto, está no fato de que a Arábia Saudita segue sendo alvo de críticas pelas altas emissões de carbono, já que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A justificativa, segundo o país, é que o The Line será ecológico, com áreas verdes e zero emissões.