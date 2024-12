Rose Miriam pede perdão a suposto namorado de Gugu após briga nas redes sociais

A médica Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, publicou um texto em suas redes sociais, no fim de semana, pedindo perdão a Thiago Salvático, que alega ter namorado o apresentador, após os dois brigarem publicamente nas redes sociais.

Ela admitiu publicamente que perdeu a calma, após Thiago deixar uma mensagem no post que a médica fez uma homenagem a Gugu, na data que marcou os cinco anos de morte do apresentador.

“Eu não devia ter contra-atacado! Não condiz com o meu propósito de vida atualmente, que é tentar não ser uma pessoa agressiva com quem quer que seja. Na verdade, fui hipócrita, pois, se falo do Amor de Cristo, como posso ser tão agressiva como fui ao Thiago Salvático?”, iniciou Rose.

“Ele errou em entrar no meu Instagram para me atacar, mas eu errei mais ainda ao me deixar levar por um momento de desequilíbrio emocional! O que escrevi não durou muitos segundos, pois eu fiquei irada; e, a ira tem uma velocidade de ação extremamente rápida! Que pena, mas já pedi perdão a ele; que, aliás, nem sei se leu”.

Após o pedido de desculpas, Rose anunciou que iria participar de um “tratamento de alma” na igreja que frequenta. Ela explicou que a experiência tinha como objetivo ajudá-la a se reconectar com valores como mansidão e humildade.