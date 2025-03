Nattan e Rafa Kalimann comem 'pratinho' na orla de Fortaleza; veja vídeo

O cantor Nattan e a namorada, a influenciadora digital e ex- BBB Rafa Kalimann, compartilharam nas redes sociais momentos do pós-Carnaval em Fortaleza. O casal aproveitou para recarregar as energias no Pratinho da Madrugada, famosa barraquinha de lanches na Beira-Mar da Capital, nessa quarta-feira (5).

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Nattan e Rafa aparecem sentados na areia enquanto comem um pratinho, típica iguaria cearense, geralmente servido com baião de dois, vatapá, creme de galinha, linguiça calabresa acebolada, farofa e salada.

"Passou o Carnaval", iniciou Nattan. "Estamos repondo as energias", completou Kalimann. Acompanhado de três amigos, o casal brincou com a grande quantidade de comida comprada na barraquinha.

Assista ao vídeo de Nattan e Rafa no Pratinho da Madrugada

A página no Instagram do Pratinho da Madrugada celebrou que os artistas escolheram o estabelecimento para fazer um lanche na noite de quarta. "Ontem tivemos o prazer de ter Nattan e Rafa Kalimann provando do nosso delicioso pratinho. Tivemos a honra de poder servir esse casal tão lindo. Espero que tenham gostado meus lindos. Foi um prazer atendê-los. Voltem sempre", diz a legenda da publicação.

Rafa e Nattan estão juntos desde novembro do ano passado, mas tornaram o romance público em dezembro. O pedido oficial de namoro aconteceu durante uma viagem dos dois a Portugal. O momento também foi registrado e publicado nas redes sociais.

Os dois são vistos com frequência juntos, em viagens, na academia e em casa. A influenciadora também costuma acompanhar Nattanzinho em sua agenda de shows pelo Brasil.